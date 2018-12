Krmljenje ptic je tudi vzgojno #video

Ko temperature padejo pod ledišče ali tla prekrije snežna odeja, s postavitvijo ptičje hišice olajšamo življenje številnim pticam, ki tedaj težje pridejo do hrane. Za otroke je opazovanje dogajanja ob krmilnici tudi eden prvih korakov pri oblikovanju pozitivnega odnosa do narave.

Lani so vrtčevski otroci skupaj s starši, z babicami in dedki zgradili več kot 150 ptičjih gnezdilnic in krmilnic. Za akcijo so se odločili tudi letos, saj so se otroci z njeno pomočjo naučili skrbeti za živali, prepoznati pa znajo že različne vrste ptic. In da bi še pozorneje opazovali živalski svet, so nekaj krmilnic nadgradili, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

V krmilnici vrtca Pingvin imajo nameščeno tudi prenosno kamero

V ljubljanskem vrtcu Pingvin najdemo ptičje gnezdilnice na vsakem drevesu. S pomočjo odraslih so jih izdelali že drugo leto zapored. Na hiške so lahko risali in se podpisali ter se spoprijeli z orodjem. Nekateri so čisto sami privili vijake, kar jim je bilo najbolj všeč. Tako so krepili finomotriko, tehnične veščine, sodelovanje in se naučili skrbi za živali.

"Če vidijo kakšno ptico v naravi, vprašajo, katera je in gredo pogledat, ali imajo plišasto igračko te vrste in ali je na plakatu," je povedala Brlečeva. Foto: Planet TV

V krmilnici imajo nameščeno celo prenosno kamero, s pomočjo katere lahko najmlajši spoznavajo vedenje ptic.

"Otroci so prišli najprej na predavanje, kjer so jim povedali o pticah, o različnih vrstah," je dejala vzgojiteljica Katarina Brlec. Različne vrste ptic so dobili tudi v obliki plišastih igrač, s pristnim oglašanjem. "Če vidijo kakšno ptico v naravi, vprašajo, katera je, in gredo potem pogledat, ali imajo plišasto igračko te vrste in ali je na plakatu," je povedala Brlečeva.

Kako se doma približati in pomagati pticam, je v oddaji Dan. na Planet TV pojasnila tudi biologinja Barbara Mihelič.

Krmljenje ptic je vzgojno

Krmljenje ptic je vzgojno in tako se nekako oddolžimo naravi za škodo, ki jo ljudje delamo s tem, ko smo živalim okrnili naravne vire hrane.

V okviru projekta "Mi boš zgradil hišico?" so ptičje krmilnice in gnezdilnice iz vrtcev romale tudi v ljubljanski živalski vrt. Že ob prihodu lahko opazimo božično drevo, polno dobrot, pripravljenih za različne vrste ptic. Po učni poti nas spremljajo ptičje gnezdilnice, ki jih je na celotnem posestvu okoli sto, na vrhu hriba pa je hotel za divjinske živali, ki ga je zasnoval Ivan Esenko.

Krmilnica mora biti izdelana iz lesa in nameščena na višini metra in pol, saj jih ta varuje pred mačkami in kunami. Foto: Planet TV

"Tu so predstavljene vrste ptic, ki obiskujejo ptičjo krmilnico, tisti, ki je v dilemi ali v dvomih, ali katero vrsto pozna, bo lahko tu preveril, za katero ptico gre," je dejal Esenko. Krmilnica mora biti izdelana iz lesa in nameščena na višini metra in pol, saj jih ta varuje pred mačkami in kunami. "Krmilnico lahko tudi obesimo na vejo na drevo v sadovnjaku, pred hišo," je predlagal Esenko.

Najbolj uporabna hrana za ptice je sončnično seme

Prav tako je pomembno, da s čiščenjem redno vzdržujemo higieno. "V krmilnici in v kotičkih se rada nabira nesnaga, v kateri so lahko patogene klice, zato smo dolžni vzeti v roke lopatko in na vsake toliko časa krmilnico očistiti," je dejal Esenko.

Najbolj uporabna hrana za ptice je sončnično seme, ki je bogato z maščobami in je primerno za vse vrste senic, brgleza in druge vrste. Teknili jim bodo tudi mandlji in arašidi, ki ne smejo biti slani. Nabodemo jih na žico in obesimo na vejo.

Ko krmimo ptice, ne smemo s tem nikoli prenehati, ker lahko tako ptice ogrozimo, svetuje Esenko. Foto: Planet TV

Stopljeni goveji loj lahko ulijete v vdolbene kotanje ali v pogače, v katere je vmešano seme, največkrat sončnično. Za vrabčke je odlično proso. Kosom, brinovki in taščicam je ljubše sadje. Ko krmimo ptice, ne smemo s tem nikoli prenehati, ker lahko tako ptice ogrozimo, svetuje Esenko.

Pticam lahko postavimo tudi gnezdilnico, ki jo na višini metra in pol ali dveh metrov namestimo na deblo drevesa. Izdelamo jo iz neobdelanih smrekovih desk in naravnih dupel. Odprtina naj ima premer 35 oziroma 50 milimetrov. Streha mora biti snemljiva, kar nam dopušča čiščenje ostankov gnezditve.

Kako ptičjo hišico enostavno izdelamo doma, je v Studiu oddaje Dan. na Planet TV praktično pokazal Tomaž Žmuc, vodja vzdrževanja v ljubljanskem živalskem vrtu.

