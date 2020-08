Kramerju poln mandat na čelu direkcije za vode

Dozdajšnji v. d. direktorja direkcije za vode na okoljskem ministrstvu Roman Kramer bo v petek nastopil poln mandat na tem položaju. Vlada ga je namreč z odločbo na današnji seji na čelo direkcije imenovala za obdobje petih let z možnostjo vnovičnega imenovanja, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Ministrstvo za okolje in prostor je direktorja direkcije iskalo z javnim natečajem. Posebna natečajna komisija je v začetku julija ugotovila, da je glede na izpolnjevanje pogojev in strokovno usposobljenost za ta položaj primeren le en kandidat, in sicer Kramer, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, poroča STA.

Kramer je direkcijo vodil kot v. d. direktorja, potem ko je vlada 20. maja z mesta direktorja direkcije razrešila Tomaža Prohinarja.