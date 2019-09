KPK podpira zakonsko ureditev sankcij za poslancev in županov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med možnostmi sankcij v KPK navajajo opomin, suspenz oziroma prepoved udeležbe na sejah organa, zniževanje plače ali drugih prejemkov in izključitev oziroma odpoklic. Na fotografiji predsednik KPK Boris Štefanec. Foto: Ana Kovač

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na državni zbor ter na ministrstvi za javno upravo in pravosodje naslovila pobudo za uvedbo ustreznih mehanizmov sankcioniranja članov predstavniških teles na državni in lokalni ravni ter županov. Komisija namreč ugotavlja, da ni vzpostavljenega učinkovitega uveljavljanja politične odgovornosti, so sporočili iz KPK.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pri obravnavi posameznih primerov kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ugotovila, da slovenski pravni red ne predvideva učinkovitega mehanizma sankcioniranja nekaterih izvoljenih nosilcev javne funkcije v primeru nezakonitega oziroma neintegritetnega ravnanja. Gre za poslance, državne svetnike, občinske svetnike in župane.

Zato v KPK menijo, da bi bilo treba zakonodajo spremeniti tako, da bi omogočala učinkovito ukrepanje zoper nosilce javnih funkcij. Ob tem ugotavljajo, da je v slovenskem političnem prostoru zavedanje o pomenu integritete oziroma ohranjevanju določenih etičnih standardov, ki bi jih funkcionarji morali izkazovati, še na dokaj nizki ravni.

KPK med ukrepi navaja tudi možnost odpoklica

Ukrepi so lahko različni, pomembno pa je, da so učinkoviti, sorazmerni z vrsto kršitve ter da odvračajo storilca od prihodnjih kršitev oziroma druge nosilce javnih funkcij od podobnih dejanj. Med možnostmi sankcij v KPK navajajo opomin, suspenz oziroma prepoved udeležbe na sejah organa, zniževanje plače ali drugih prejemkov in izključitev oziroma odpoklic.

Komisija je na državni zbor in omenjeni ministrstvi poleg pobude danes naslovila še mnenje o predlagani noveli zakona o poslancih, ki jo je poleti vložila skupina 74 poslancev. Z njo ti predlagajo odpravo že veljavnih sankcij v primeru neodprave ugotovljene nezdružljivosti funkcij.

Komisija je sicer pozdravila predlagateljevo namero po enotnosti in večji jasnosti ureditve nezdružljivosti opravljanja funkcije poslanca s postopkovnega vidika ugotavljanja nezdružljivosti, nikakor pa se ne more strinjati z odpravo kakršnekoli sankcije v primeru, ko posameznik v določenem roku nezdružljivosti ne odpravi, so še zapisali v KPK.