Koronavirus v Sloveniji: v petek veliko testov in manj okužb

V Sloveniji so v petek ob opravljenih 1.708 testih potrdili 43 okužb z novim koronavirusom, ena oseba je umrla. Na zdravljenju v bolnišnicah je 22 ljudi, od tega trije na intenzivni negi. Pet oseb so v petek iz bolnišnic odpustili v domačo oskrbo.

Število aktivnih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji je glede na četrtek nespremenjeno, še vedno jih je 505, je razvidno iz osveženih podatkov na spletni strani Covid-19 Sledilnik.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 4. 9. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 1708

- Št. pozitivnih: 43

- Št. hospitaliziranih: 22

- Št. oseb na intenzivni negi: 3

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 5

- Število umrlih: 1@NIJZ_pr@MinZdravje pic.twitter.com/yF5H9YnbFk — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 5, 2020

Največ potrjenih primerov okužb z novim koronavirusom je bilo v petek v Ljubljani (8), sicer pa so bile ponovno razmeroma enakomerno razpršene po vsej državi. Tudi največ aktivnih okužb (98) je v ljubljanski občini, sledijo Maribor (25), Celje (22), Velike Lašče in Sevnica (obe 16) ter Novo mesto (15).

V četrtek so ob 1.733 testiranjih, kar je bilo največ do zdaj, medtem potrdili 47 okužb z novim koronavirusom.

Kacin: okužbe iz tujine smo zamejili, težava so tisti, ki nočejo povedati, kje so se okužili

Uradni vladni govorec Jelko Kacin je v petek razkril, da smo po podatkih epidemiologov v Sloveniji uspešni pri omejevanju vnosa okužb z novim koronavirusom iz tujine.

Prizadevanja za preprečevanje širjenja novega koronavirusa v državi zdaj sicer ovirajo tisti posamezniki, ki lažejo o tem, kje so se okužili, oziroma epidemiološki službi nočejo povedati, kje so bili v času okužbe, da v težave ne bi spravili svojih sorodnikov ali prijateljev.

To še dodatno otežuje že tako naporno delo epidemiologov, katerih glavna naloga je zamejitev širjenja virusa, je dejal Kacin. Po ugotovitvah epidemiološke službe je trenutno največ primerov okužb neznanega izvora v Ljubljani, na Savinjskem in Gorenjskem.

Karantena za nekatere šolske razrede in vrtce že prvi teden pouka

V prvem tednu pouka so okužbe potrdili v več vrtcih, šolah in na dveh gimnazijah. Razredi, kjer so potrdili okužbe, praviloma ostajajo doma in pouk nadaljujejo od doma, prostore pa so razkužili.

Karanteno so epidemiologi tako že odredili za učence enega od razredov Osnovne šole Danile Kumar v Ljubljani in enega od razredov Osnovne šole Sava Kladnika v Sevnici. V karanteni sta tudi oddelka III. gimnazije Maribor in Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju.

Okužbe z novim koronavirusom so potrdili tudi v več slovenskih vrtcih. Zaprtje oddelkov so tako odredili za vrtec v Trnavi (in tamkajšnjo podružnično osnovno šolo), vrtec Zarja Celje in vrtec Rače.