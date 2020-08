Konec tedna bo vroče, jutri do 33 stopinj Celzija

Jutri bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

V soboto bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče. Popoldne in zvečer bodo na severu nevihte, ki se bodo v noči na nedeljo razširile proti jugu. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno in hladneje, občasno se bodo pojavljale padavine. Na Primorskem bo več sonca, zapihala bo burja.