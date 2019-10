Konec tedna bo vreme muhasto #animacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po deževni sredi lahko danes pričakujemo več jasnine, še več sonca pa se bomo veselili jutri. Za vikend bo vreme muhasto in nestanovitno. Po napovedih Agencije za okolje (Arso) bo v soboto ponekod deževalo, v nedeljo pa si lahko obetamo suho vreme.

Danes bo sprva pretežno oblačno, sprva bo ponekod še deževalo. Najnižje jutranje temperature se bodo gibale od 8 do 10 stopinj, na Primorskem bo za odtenek topleje, živo srebro se bo gibalo okoli 14 stopinj Celzija.

Proti poldnevu in čez dan se bo od severozahoda pričelo jasniti. Veter bo postopno oslabel, tudi burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija, navaja Arso.

Petkovo jutro bo hladno

Z današnjim prihodom hladne fronte se bo nad nami zadrževal precej suh in hladnejši zrak, zato se bomo jutri zbudili v hladno in ponekod megleno jutro. Pričakovati je, da bo jutri najhladnejše jutro v celem tednu. Jutranje temperature bodo od 1 do 5, v mraziščih malo pod 8, ob morju pa okoli 8 stopinj Celzija.

Čez dan bo sončno. Podobno kot danes, se bodo dnevne temperature gibale od 12 do 16, na Primorskem bomo namerili okoli 18 stopinj Celzija. V noči na soboto se bo prehodno pooblačilo, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Čez dan se bo pričelo delno jasniti. V nedeljo kaže, da bo vreme suho, največ sonca se bodo veselili na Primorskem koncu, še poroča Arso.