Konec tedna bo sončen #video

Danes bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 22 °C, piše na vremenskem portalu Arso. Konec teden bo sončen.

Jutri bo jasno. Popoldne bo na severovzhodu zapihal južni veter, šibka burja na Primorskem pa bo povsod ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in po mraziščih Notranjske okoli 0, drugje od 2 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 20, na Primorskem od 20 do 24 °C.

V nedeljo popoldne bo oblačno

V nedeljo bo zjutraj in dopoldne še precej jasno, popoldne pa se bo oblačnost v zahodnih in osrednjih krajih povečala. Zvečer bo lahko ponekod na Primorskem že rahlo deževalo. Zapihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, topleje bo. V ponedeljek dopoldne se bo dež od zahoda razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo tudi nevihte.

Na Jadranu burja

V sosednjih pokrajinah bo danes sončno, nekaj oblačnosti bo predvsem v Alpah. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela.

Jutri bo jasno, v Kvarnerju bo zjutraj in deloma dopoldne še pihala šibka burja.