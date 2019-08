Poletno vreme bodo prekinjale plohe in nevihte

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije za okolje (Arso).

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V nedeljo in ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, še napoveduje Arso.