Konec tedna bo oblačen z rahlimi padavinami

Danes bo v zahodni Sloveniji in v višjih legah sončno, drugod se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. V soboto in nedeljo bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bo rahlo deževalo.

Danes bo v zahodni Sloveniji in v višjih legah nad okoli tisoč metrov nadmorske višine pretežno jasno, popoldne se bo zmerno pooblačilo. Drugod bo večji del dneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z oblačnim ali meglenim vremenom od 5 do 9, drugod od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 9 do 13, ob morju do 16 stopinj Celzija.

V nedeljo bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V ponedeljek bo na Primorskem dokaj sončno s šibko burjo. Drugod bo prevladovalo oblačno in večinoma suho vreme, napovedujejo vremenoslovci.