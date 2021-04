Konec negotovosti: dodatno zdravstveno zavarovanje − zdravje za vso družino

Družinsko življenje je lahko zabavno, polno prijetnih dogodivščin, vsakdanjih težavic in malih nesoglasij, lahko pa je prava drama, polna negotovosti, strahu in skrbi. Kakorkoli nas že premetava na družinski ladji, s katero plujemo po življenju, je zdravje naše družine vedno na prvem mestu. Posameznikove zdravstvene težave in s tem povezana negotovost pomenijo hud stres za celotno družino oziroma najdražje.

Zdravje je vrednota, ki jo ljudje najbolj cenimo in prav ozaveščanju o pomenu varovanja zdravja je namenjen svetovni dan zdravja, ki ga obeležujemo 7. aprila. Ko gre za zdravje otrok in naših najdražjih, nismo pripravljeni sprejeti nobenih kompromisov. Ohranjanje zdravja in skrb zanj pa sta pogosto povezana z visokimi stroški.

Skleni 1, prejmi 2. Ob svetovnem dnevu zdravja je Prva osebna zavarovalnica pripravila posebno pomladno ponudbo

Hiter dostop do zdravstvenih storitev v zasebnem sektorju

Zdravstvene storitve v javnem zdravstvenem sistemu so nam včasih kar težko dostopne, mnoge zdravstvene storitve so zagotovljene le v omejenem obsegu in ob dolgih čakalnih dobah. V primeru novonastale bolezni ali poškodbe pa potrebujemo hitro rešitev, sicer je naše zdravje lahko še dodatno ogroženo. Nekaterih zdravstvenih težav resnično ne smemo kar prepustiti naključju.

V Sloveniji so poleg obveznega na voljo še dopolnilno in različna prostovoljna zavarovanja, kamor spadata dopolnilno zdravstveno zavarovanje in dodatna zdravstvena zavarovanja. Za hiter in pravočasen dostop do diagnoze, zdravljenja, predvsem pa do hitrejše ozdravitve, se lahko obrnemo na zasebne izvajalce zdravstvenih storitev.

V povprečju prej kot v petih dneh do kakovostnih zdravstvenih storitev

Večina zdravstvenih storitev je za samoplačnike preveliko finančno breme, zato se veliko ljudi odloča za sklenitev dodatnih zdravstvenih zavarovanj, ki nam omogočajo, da sebi in svojim najbližjim bistveno olajšamo neprijetno situacijo ob bolezni.

Celovita rešitev za zdravstveno varnost posameznika in celotne družine je dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, ki ga ponuja Prva osebna zavarovalnica. Z njim smo vedno prvi v vrsti.

Zavarovanje PRVA Zdravje namreč krije stroške nadstandardnih nenujnih zdravstvenih storitev oziroma storitev v zasebnem sektorju, ki bi jih sicer krili samoplačniško. Tako se izognemo vrtoglavim zneskom, hkrati pa povprečno prej v kot petih dneh pridemo do vrhunskih zdravstvenih storitev.

Več kot 97 % zavarovancev bi zavarovanje PRVA Zdravje priporočilo prijateljem.

Čakalne vrste lahko preskočimo z zavarovanjem PRVA Zdravje

Na voljo so različni paketi zavarovanja PRVA Zdravje z različnimi kritji: Specialisti (možnost nadgradnje na paket Nadstandard), Operativni posegi in Rehabilitacije.

Ključna prednost zavarovanja je hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev z zagotovljeno čakalno dobo največ 10 delovnih dni. Pa vendarle so pacienti, ki imajo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje, do specialističnih ambulantnih pregledov, življenjsko nenujnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi in rehabilitacij dostopali povprečno v prej kot 5 dnevih.

Zavarovanje lahko sklenejo osebe od dopolnjenega 15. leta do 64. leta starosti, na voljo pa je tudi otrokom od dopolnjenega 5. leta do 14. leta starosti.

Poskrbite za varnost in zdravje cele družine z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem Prve osebne zavarovalnice.

Ključne prednosti nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje:

- Brezskrbno in brez dodatnih stroškov do zdravstvenih storitev.

- Mreža izvajalcev PRVA tudi v času epidemije novega koronavirusa združuje več kot 80 zdravstvenih ustanov in več kot 310 uveljavljenih strokovnjakov.

- Na zdravstvene storitve se naročite preprosto prek telefonskega asistenčnega centra Točka PRVA Zdravje, ki je dostopna 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Tu se pripravi ustrezen načrt zdravljenja in se vam zagotovi dostop do specialista, ko vam tega sistem javnega zdravstva ne more omogočiti.

- Zagotovljena je celovita obravnava in visoka kakovost. Zavarovanje se prilagaja potrebam posameznika, ki ga lahko vsako leto spremenimo glede na svoje potrebe in želje.

- Stroške, ki nastanejo med zdravljenjem, krije vaše zavarovanje.

Z enim zavarovanjem poskrbite za zdravje dveh oseb V času promocijske akcije Prve osebne zavarovalnice, ki traja od 7. aprila do 7. maja 2021, je na voljo posebna pomladna ponudba Skleni 1, prejmi 2. Ob sklenitvi dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje za eno osebo, prejmete zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje za drugo osebo. S tem posameznik za ceno enega zavarovanja zagotovi hiter dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev sebi in še eni osebi po lastni izbiri (lahko je to partner, starš, prijatelj, tudi otrok). Ko sklenete torej zavarovanje zase, prejmete še eno zavarovanje, ki ga lahko podarite naprej in tako svojemu bližnjemu zagotovite popust za zavarovanje PRVA Zdravje v obliki dvanajstih plačanih mesečnih premij.* >> SKLENITE ZAVAROVANJE ENOSTAVNO IN HITRO PREK SPLETA: ZAVAROVANJE ZA DVE OSEBI že od 6,54 evra na mesec. Postopek sklenitve dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje je preprost, sklenete ga prek spleta na zdravje.prva.si.