Kolar Celarčeva pričakuje dodatnih 31 milijonov evrov

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je koalicijo danes seznanila, da v zdravstveni blagajni letos pričakujejo dodatna sredstva. Za kaj jih bodo namenili, še niso dogovorjeni. Kot je povedala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, gre za 31 milijonov evrov, in sicer za prihranke v zdravstveni blagajni v prvih mesecih in za trend višjih prihodkov.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je po seji vlade za STA pojasnila, da so glede na nove spomladanske napovedi Urada za makroekonomske analize in razvoj določena nova izhodišča, na osnovi katerih bi v zdravstveno blagajno letos priteklo dodatnih 31 milijonov evrov.

Po njenih navedbah gre za dve ločeni zadevi. Na eni strani v prvih treh mesecih leta beležijo prihranke na odhodkovni strani blagajne, poleg tega pa že zdaj beležijo višje prihodke v zdravstveno blagajno in načrtujejo, da se bo ta trend nadaljeval do konca leta.

Po besedah ministrice zato razmišljajo, kako bi te prihranke in načrtovane prihodke lahko porabili v zdravstvenem sistemu, bodisi za skrajševanje čakalnih dob bodisi za plačilo tistih programov, ki so zdaj okrnjeni.

Bo imela zdravstvena blagajna spet visoke presežke, zdravstvo pa bo bolehalo?

Kot je pojasnila, lahko prihranke prerazporedijo znotraj zdravstvene blagajne, glede povečanih prihodkov pa mora po njenih navedbah odločati DZ s spremembo odloka, ki določa najvišje odhodke javnih blagajn v skladu s fiskalnim pravilom.

Zavod za zdravstveno zavarovanje po besedah ministrice še dela izračune, v sredo so imeli tudi skupen sestanek z ministrstvom za finance. Do konca prihodnjega tedna bi skupaj po ocenah Kolar Celarčeve morali narediti izračune in sprejeti odločitve.

Na vprašanje, ali lahko o tej zadevi odloči še ta sklic DZ, je ministrica odgovorila, da ne gre za to, kateri sklic DZ to naredi, pač pa za čas.

"Prej ko bo imel zdravstveni sistem dodatna sredstva, več bo v letošnjem letu lahko realizacije," je dejala. Ob tem je spomnila, da je za realizacijo storitev v zdravstvu pozno, če pride aneks k splošnemu dogovoru na vlado oktobra ali novembra. "Potem bomo imeli spet absurdno situacijo, da bo imela zdravstvena blagajna relativno visoke presežke, zdravstvo pa bo bolehalo," je opozorila.

Kako bodo razporedili prihranke, še ne vedo

Kot je po koalicijskem srečanju pred današnjo sejo vlade pojasnila vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer, je ministrica za finance Mateja Vraničar Erman danes predstavila tudi predlog, na kakšen način bi presežek v zdravstveni blagajni lahko namenili skrajševanju čakalnih dob. A glede tega pogovora še niso dokončali.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je povedal, da bodo v stranki o tem razpravljali, bi se pa strinjali, da lahko ta sredstva namenijo za skrajševanje čakalnih dob, v katerih čakajo zelo bolni.

Podobno je poudaril vodja poslancev SD Matjaž Han in pojasnil, da se s predlogom Vraničar Ermanove ne strinja. Kot je dodal, "denarja za fizioterapije in dermatologijo ne potrebujemo", pač pa ga je treba po njegovem mnenju nameniti za skrajševanje čakalnih dob na najtežje operacije. Prav tako morajo natančno povedati, kam bodo denar namenili, je dodal.