Ko kavč postane banka: 5 prednosti spletnega odprtja in uporabe bančnega paketa

Trenutno veliko časa preživljamo doma, kar prinaša tudi precej prednosti. Na primer to, da lahko vedno več stvari opravimo enostavno na spletu. UniCredit Bank je že leta 2017 kot prva na slovenskem trgu uvedla možnost odprtja računa brez obiska banke, v letošnjem novembru pa je pripravila tudi posebno ponudbo črnega petka, ki pri spletnem odprtju računa prinaša enoletno brezplačno uporabo paketa Brezskrbni in do 50 EUR nagrade za uporabo bančnih storitev. Spoznajte pet razlogov, zakaj se splača odpreti bančni račun kar na spletu.

1. Obisk banke prek spleta je varen in udoben

V času, ko je za naše zdravje pomembno, da se čim več zadržujemo doma, je možnost spletnega odprtja bančnega računa še posebej priročna. Poleg tega, da vam ni treba zapustiti udobja svojega doma, je dodatna prednost spletnega odprtja računa tudi to, da ga lahko odprete kadarkoli, ne glede na delovni čas in brez obiska banke.

UniCredit Bank je digitalno napredna banka, ki vam omogoča hitro in enostavno spletno odprtje paketov Brezskrbni (za odrasle) in Start (za mlade med 18. in 27. letom). Za odprtje računa je potrebna identifikacija s pomočjo kamere na vašem prenosniku oz. telefonu. Če je kavč s prihodom spletnega nakupovanja postal vaša trgovina, zakaj ne bi postal tudi vaša banka?

Foto: Shutterstock

2. S posebno ponudbo črnega petka eno leto ne boste plačevali uporabe bančnega računa

Marsikoga bo zagotovo razveselila možnost, da mu eno leto ne bo potrebno plačevati stroškov vodenja računa. UniCredit Bank je za nove stranke pripravila posebno akcijo črnega petka, ki omogoča, da paket Brezskrbni prvo leto uporabljate popolnoma brezplačno, nato pa zanj plačate le 4 EUR mesečno. Ste že izračunali, koliko s tem prihranite?

Akcija Black Friday traja ves november, račun pa lahko hitro in varno odprete kar prek spleta.

3. Z redno uporabo bančnih storitev lahko pridobite do 50 EUR na račun

Počasi se približuje konec leta, ki ga navadno spremlja nakupovanje. Najprej nas 27. novembra čaka črni petek – dan, ko številni trgovci ponudijo visoke popuste in druge ugodnosti. Nato pa že vstopimo v december, ko se bomo lahko lotili prazničnih nakupov in obdarovali najbližje. V tem času nam zato pride prav vsak dodaten cent. Kaj bi storili, če vam nekdo podari 50 EUR? Naj namignemo, da vam UniCredit Bank v okviru akcije črnega petka podarja do 50 EUR na račun ob spletnem odprtju paketa Brezskrbni in aktivni uporabi bančnih storitev v paketu. Jih boste porabili za nakupe na črni petek ali za praznična darila?

4. Najhitrejši način zamenjave banke in pridobitve kartice Visa

Namesto, da fizično obiščete banko, tam zaprete račun, greste na drugo banko in tam odprete nov račun, vam UniCredit Bank omogoča, da vse našteto storite z le nekaj kliki. Predstavljajte si, koliko časa boste s tem prihranili. Proces spletnega odprtja novega računa je namreč tako preprost, da banko zamenjate hitro in brez odvečnih korakov. Na spletu si lahko uredite tudi prenos plače na novi račun pri UniCredit Bank, kar vam omogoča pridobitev dodatnih produktov, kot je na primer plačilno-kreditna kartica Visa, ki jo lahko v okviru akcije črni petek pridobite in uporabljate prvo leto brezplačno. Kartico Visa lahko naročite v spletni banki, za odobritev pa je potreben obisk poslovalnice.

Foto: Shutterstock

5. Hitro in preprosto do sodobnih bančnih storitev za brezskrbno nakupovanje

Življenje v sodobnem svetu zahteva sodobne bančne storitve. UniCredit Bank vam s paketom Brezskrbni omogoča:

opravljanje bančnih storitev 24/7 v spletni in mobilni banki,

plačilno kartico Maestro,

brezplačne dvige gotovine na bankomatih skupine UniCredit in na bankomatih drugih bank,

varnostno SMS sporočilo o opravljenih transakcijah za plačilno kartico,

možnost pridobitve osnovnega limita do 500 EUR,

sklenitev depozita do 15.000 EUR v spletni banki po posebni obrestni meri.

Digitalizacija se pospešeno odvija na vseh področjih našega življenja. Včasih je veljalo, da so moderne tehnologije značilne za start-up podjetja, danes pa tudi klasične banke omogočajo napredne rešitve, uporabniku prijazne produkte in storitve, sodobne bančne poti ter preprosto odpiranje računov brez obiska poslovalnice. Prednost teh bank je, da vam še vedno nudijo pomoč na vsakem koraku in svetovanje s strani strokovnjakov, ko to potrebujete. Če si ob koncu leta zaželite več brezskrbnosti, obiščite spletno stran UniCredit Bank, v nekaj minutah odprite nov račun in uživajte v prazničnih nakupih.

