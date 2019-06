Knovs opravil pogovor s tožilcem zaradi prijave domnevno nezakonitih prisluhov

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se je na podlagi prijave pogovorila s tožilcem Nikom Pušnikom, ki je prepričan, da se zoper njega nezakonito uporabljajo prikrita preiskovalna sredstva. Pušnik je po seji razkril, da so mu na komisiji pojasnili, da policija in Sova zoper njega nista uporabljali zakonitih preiskovalnih ukrepov.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je z okrožnim državnim tožilcem v Mariboru opravila pogovor na podlagi 19. aprila prejete prijave. Kot so že poročali mediji, Pušnik Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova) očita, da mu je začela prisluškovati in slediti po tistem, ko je v nekaterih primerih ustavil pregon proti Francu Kanglerju. V povezavi s tem naj bi nanj tudi pritiskali.

Predsednik Knovsa Matej Tonin je v izjavi novinarjem po današnji seji komisije pojasnil le, da se je komisija odzvala na uradno prijavo tožilca ter o tem povprašala tako Sovo kot policijo. Pridobila je odgovore, ki so jih danes predstavili Pušniku in z njim opravili tudi pogovor. Sprejeli so sklep, kako bodo naprej postopali, a vsebine sklepa Tonin ni razkril.

Tako tudi ni komentiral Pušnikovih navedb medijem po seji komisije, saj ima odgovor Sove oznako zaupno, odgovor policije pa interno. Pojasnil pa je, da je v tem primeru za Knovs zgodba "bolj ali manj zaključena".

"Popolnoma logično pa je, da nihče ne bo ovadil samega sebe"

Bolj zgovoren je bil Pušnik, ki je trdno prepričan, da so se nezakoniti prisluhi in provokacije dogajali in da so ali pri policiji ali v Sovi tehnično opremo, ki je na razpolago za to, zlorabljali. Kot tožilec je bil po njegovih navedbah dolžan opozoriti, da obstaja sistemska težava, kako nadzorovati tehnično opremo, ki to omogoča.

"Kot sem predvideval in danes videl, je nadzor za nazaj izveden na podlagi poročil Sove in policije. Popolnoma logično pa je, da nihče ne bo ovadil samega sebe, da je počel kar koli nezakonitega. Iz tega pa ni mogoče sklepati, da se vendarle ni nekaj dogajalo," je navedel Pušnik.

Dogodki, ki jih je opisal, po njegovih besedah to potrjujejo in zaradi tega smo "lahko vsi zaskrbljeni". "Če tožilci dvomijo o zakonitosti dela represivnih organov, je lahko to težava za delovanje pravne države," je sklenil.

Kaj bo povedal varuh človekovih pravic

Z zadevo se bo po pričakovanjih ukvarjal tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, saj so, kot je danes pojasnil v izjavi v DZ, iz medijev izvedeli, da se na tem področju nekaj dogaja. Zato so v skladu s svojimi pooblastili stopili v stik s Pušnikom in mu ponudili pomoč. V prihodnjih dneh se bodo z njim sestali, ob čemer predvidevajo, da jim bo dal pooblastilo za začetek postopkov, ki so v njihovi pristojnosti.

"Varuh pri delovanju prouči zadevo, poišče, kje bi se lahko zgodilo kršenje človekovih pravic, in nato k ukrepanju pozove pristojne inštitucije," je še pojasnil Svetina, ki pa konkretnega primera ni želel komentirati.