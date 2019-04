Kmetje zaradi neizvajanja odstrela zahtevajo srečanje s pristojnimi

Sindikat kmetov Slovenije in Slovenska kmečka zveza pri SLS sta danes na pristojne državne organe naslovila poziv za takojšnje srečanje vseh deležnikov, ki imajo vpliv na izboljšanje stanja v zvezi z vsakodnevnimi napadi zveri na pašno živino. Država namreč zaradi odločitve upravnega sodišča odstrela medveda in volka ne izvaja.

Če so na okoljskem ministrstvu, ki bdi nad populacijo zveri, po dveh sodbah upravnega sodišča volka iz odloka o odvzemu iz narave v tekočem letu izvzeli že lani in v njem predvideli le odstrel medvedov, pa je sodišče v tožbi Alpe Adria Green proti državi pred kratkim odpravilo prilogo odloka, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave. Vlada bo morala tako še enkrat odločati o odvzemu rjavega medveda iz narave.

Kmetje nezadovoljni z odločitvijo upravnega sodišča

Kmetje so z odločitvijo upravnega sodišča nezadovoljni, v petek so pod okriljem sindikata kmetov pred ministrstvo za okolje in prostor prinesli ostanke zadnjega pokola domačih živali ter protestirali zaradi slabega gospodarjenja s populacijo medveda in volka. Sprejel jih je državni sekretar Marko Maver, ki je predstavnikom sindikata povedal, "da je izredni odstrel zveri na ogroženih območjih možen samo, če so izpolnjeni pogoji za to, in da ga lahko predlagajo, če gre za ponavljajoče škode istega tropa".

Država zaradi odločitve upravnega sodišča odstrela volkov in medvedov trenutno ne izvaja. Foto: STA

V sindikatu so, če jim ministrstvo ne bo pomagalo, napovedali državljansko nepokorščino kmetov, ki naj bi sami začeli skrbeti za svoje živali ter začeli loviti divjad, jo zastrupljati in streljati. Nad odločitvijo upravnega sodišča, zaradi katerega niso mogli poseči v medvedjo populacijo, so razočarani tudi na okoljskem ministrstvu, zato bodo vložili zahtevo za izredno revizijo te odločitve. "Pripravljamo dodatno argumentacijo, zakaj je predlagan odstrel utemeljen," je v petek pojasnil Maver.

Sindikat kmetov in kmečka zveza zahtevata takojšnje srečanje s pristojnimi

Sindikat kmetov pa je danes skupaj s Slovensko kmečko zvezo pri SLS na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo za okolje in prostor, agencijo za okolje, Lovsko zvezo Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije poslal poziv za urgentno srečanje in takojšnje ukrepanje, so sporočili iz SLS.

"SLS v celoti podpira prizadevanja slovenskih kmetov in večine stroke za ustrezno znižanje števila medvedov in volkov, saj le ustrezno ravnovesje v naravi zagotavlja, da bo slovensko podeželje poseljeno in obdelano. Stanje je kritično in vse bolj v škodo vseh," so poudarili v stranki, katere podpredsednik Franc Bogovič poudarja, da so "zaradi neustreznega reguliranja staleža zveri živinorejci bistveno bolj ogroženi kot medvedi in volkovi".