Kmetje v Ljubljano pripeljali mrtve živali in dosegli svoje #video #foto

Sindikat kmetov Slovenije je dopoldne z ostanki zadnjega pokola domačih živali pred ministrstvom za okolje in prostor protestiral zaradi, po njihovo, slabega gospodarjenja s populacijo medveda in volka. Kmete je sprejel državni sekretar Marko Maver, ki jim je po besedah podpredsednika sindikata Romana Žvegliča obljubil izredni odstrel medvedov in volkov.

"Pozorno so nam prisluhnili in obljubili, da bodo šli takoj v izredni odstrel medvedov in volkov tam, kjer se pojavljajo najhujše škode," je po sestanku z državnim sekretarjem dejal Žveglič. Za izredni odstrel v takih primerih namreč ne potrebujejo odločb sodišča, vendar pa ga le redko izvedejo. O številkah odstrela pa danes niso govorili.

"Sami bomo začeli loviti divjad, jo zastrupljati in streljati"

V primeru, da jim ministrstvo ne bo pomagalo, je Žveglič napovedal "državljansko nepokorščino" kmetov, ki bodo sami začeli skrbeti za svoje živali. "To pomeni, da bomo sami začeli loviti divjad, jo zastrupljati in streljati," je dejal. Ob tem je večkrat poudaril, da je država lastnik živali in kot vsak dober lastnik bi morala zanje skrbeti.

Foto: STA

Kmete je sprejel Maver, ki je pred sestankom v izjavi medijem dejal, da na ministrstvu razumejo stiske, ki jih doživljajo kmetje. "Vsi se zavedamo pomena trajnostnega upravljanja z medvedi in drugimi zvermi," je dejal.

Ministrstvo proti upravnemu sodišču

Ministrstvo po njegovih besedah ne pozdravlja odločitve upravnega sodišča, ki je delno ugodilo tožbi okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green proti državi v primeru načrtovanega odstrela medvedov, zato bodo vložili zahtevo za izredno revizijo te odločitve. "Pripravljamo dodatno argumentacijo, zakaj je predlagan odstrel utemeljen," je pojasnil.

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je ob izpodbijanju odloka vlade o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda iz narave na upravnem sodišču med drugim opozarjala na njegovo neskladje z ustavo, ki državi nalaga, da mora skrbeti za ohranjanje naravnega bogastva. Sodišče je vladi naložilo, da še enkrat odloči o odvzemu rjavega medveda.

Foto: STA

Maver je še spomnil, da so v okviru sprejemanja odloka za odstrel sodelovali s številnimi deležniki, da je bil dosežen konsenz o odstrelu 200 medvedov. Pripravljajo tudi strategijo upravljanja medvedov.

Pred letom je izgubil 18 živali

Kmet Florjan Peternelj iz Ilirske Bistrice je pred stavbo ministrstva v Ljubljani prišel z ostanki zadnjega "masakra na njegovi kmetiji". Pred letom dni je že že izgubil 18 živali, ki so jih poklali volkovi, država pa jim je po njegovih besedah "priznala le osem živali, ki pa jih še niso izplačali". Zaradi lanskega in predlanskega pokola na kmetiji niso imeli do nedavna nobenega teleta. "Telitve so se začele pred 14 dnevi, stelilo se je 15 krav, včeraj pa katastrofa na pašniku. Vse poklano," je dejal.

Foto: STA

Po njegovih besedah so vsi naravovarstveniki bolj uslišani od kmetov. "Bolj so pomembni kot družinska kmetija, kot otroci na kmetiji," je dejal. Država po njegovem mnenju sramotno ravna s kmeti. "Že danes je v Sloveniji preveč zveri, vprašanje, kaj bo čez deset let," je dodal.

Ocenil je, da so imeli zaradi zveri v nekaj letih 56 tisoč evrov škode, od države pa so dobili 8.000 evrov. V primeru, da država kmetom ne bo pomagala, pa je napovedal, da bodo ustanovili "svojo gardo, da bi zaščitili podeželje".

Foto: STA

Foto: STA

Foto: STA