Kdo so najvplivnejši Slovenci: med njimi tudi Siolov novinar Primož Cirman

Za ogled lestvice kliknite na sliko.

V prvi peterici so kar trije iz zlate slovenske ekipe na lanskem evropskem prvenstvu v košarki. Najvplivnejši Slovenec je Goran Dragić, drugi je Luka Dončić, oba izjemna košarkarja. Na tretjem mestu je alpska smučarka Ilka Štuhec. Četrti na lestvici je predsednik Uefe Aleksander Čeferin, peti pa selektor Igor Kokoškov.

Na lestvici med politiki najvišje predsednik republike Borut Pahor

Poleg športnikov so na lestvici še podjetniki, gospodarstveniki, znanstveniki, sindikalisti, kulturniki, novinarji, humanitarni delavci, medijski lastniki in direktorji ter politiki, med katerimi je najvišje na lestvici, na osmem mestu, zmagovalec lanskih predsedniških volitev in predsednik republike Borut Pahor.

Na 19. mestu je Pahorjev izzivalec v lanski predsedniški tekmi Marjan Šarec, kamniški župan in predsednik liste Marjana Šarca, na 28. mestu je predsednik SDS Janez Janša, predsednik vlade v odstopu Miro Cerar je 35.

Med direktorji velikih gospodarskih družb sta na lestvici med drugim Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja, in Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola. Na lestvici je tudi predsednik uprave Telekoma Rudolf Skobe.

Borut Pahor se je zavihtel najvišje med politiki. Foto: Ana Kovač

Primož Cirman, eden najboljših slovenskih novinarjev

Naš novinar Primož Cirman je na lestvici zasedel 89. mesto. Novinarsko pot je začel na celjskem Tedniku, jo nadaljeval pri Delu in Dnevniku, od leta 2016 pa piše za Siol.net. Leta 2005 je prejel nagrado za obetavnega novinarja, leta 2012 pa za izstopajoče novinarske dosežke. Poslušalci so ga že dvakrat izbrali za ime tedna, lani pa je izdal tudi svojo prvo knjigo NepoTEŠeni – naložba ali rop stoletja?.

Portret Primoža Cirmana je za Obraze 100 napisala njegova dolgoletna novinarska sopotnica, prav tako raziskovalna novinarka Siol.net Vesna Vuković.

Med stotimi najvplivnejšimi je tudi Primož Cirman, Siolov raziskovalni novinar, ki ni nikoli razmišljal le o zgodbah, temveč ga zelo zanima tudi prihodnost novinarstva. Foto: Bojan Puhek

"Z zgodbo TEŠ 6 je dozoreval v enega najboljših slovenskih novinarjev"

Med drugim je zapisala: "Niso ga ustavile ne grožnje, ne zmerljivke, ne konstrukti iz Šaleške doline. Če ne bi bilo Primoža, bi bila javnost zagotovo prikrajšana za vedenje o množici posrednikov in prisklednikov v tem največjem javnem projektu. Skupaj z zgodbo TEŠ 6 je dozoreval v enega najboljših slovenskih novinarjev."

"A niti slutil ni, da bo sčasoma njegovo delo postalo moteče. Zlasti njegovo delo v društvu novinarjev, v nadzornem svetu družbe, v kateri je delal, in kot predsednik aktiva, ki je branil standarde novinarstva. Ni razmišljal le o zgodbah, vsa leta ga je skrbelo tudi za prihodnost novinarstva." Zdaj, ko predstavlja knjigo in se srečuje z bralci, jim želi v prvi vrsti sporočiti le: "Ne obupajte nad novinarji," je še zapisala Vukovićeva.

Cirman je dejal, da je počaščen, da je na lestvici, organizatorju, časopisni hiši Večer, pa se zahvaljuje.

Nominiranih 394 različnih osebnosti



Lestvico stotih najvplivnejših Slovencev je sestavilo 14 odgovornih urednikov, avtorjev in direktorjev iz različnih slovenskih medijev. Postopek je potekal dvokrožno. Najprej so vsak zase nominirali ljudi, ki so po njihovi oceni v letu 2017 pomembno vplivali na življenje v Sloveniji ali tudi širše.



Prispelo je kar 784 nominacij za 394 različnih osebnosti. V drugem koraku so izmed tistih, ki so prejeli dve nominaciji ali več, s tajnim glasovanjem določili lestvico stotih najvplivnejših Slovencev za leto 2017.



Kdo spada na lestvico?



"Oseba je v letu 2017 ključno oblikovala, tvorila, spreminjala področje, na katerem se profesionalno ali prostovoljno angažira. Na ta način je pomembno vplivala na življenje in delo ljudi, ki so na tem področju aktivni ali od njega odvisni. Oseba daje temu okolju močan pečat in je za to okolje visoko referenčna," so definirali ljudi, ki so se uvrstili na lestvico.