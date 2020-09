Kateri otroci ne bodo več potrebovali testa za koronavirus

Že prve dni pouka se je pojavila težava, kako razločiti med simptomi novega koronavirusa in znaki drugih sezonskih okužb ter ali torej na okužbo z novim koronavirusom testirati vsakega otroka z znaki prehlada. Prav o tem so pediatri, ki so pozvali k prevetritvi smernic za testiranje najmlajših otrok, danes razpravljali z ministrstvom za zdravje.

Kot je za STA po sestanku pojasnil pediater Denis Baš, so vsi vpleteni, torej infektologi, pediatri, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvo za zdravje, o testiranju otrok na novi koronavirus danes dosegli konsenz. Tako bodo otroci v vrtcu in šolarji prve triade osnovnih šol ob pojavu blagih znakov okužbe dihal, kot so izcedek iz nosu, zamašen nos in bolečine v žrelu, ostali tri dni doma, tudi če ne bodo imeli povišane telesne temperature ali driske. Ne bodo pa takih otrok pošiljali na testiranje, je pojasnil Baš.

Nekateri otroci bodo vseeno testirani

Bodo pa na testiranje napoteni tisti otroci, ki so bili poleg naštetih bolezenskih znakov tudi v stiku z osebo, okuženo s covidom-19, ali tisti otroci, katerih starši so zdravstveni delavci oziroma so zaposleni v domu starejših občanov. Na testiranje bodo prav tako poslani tisti otroci, ki bodo imeli vročino nad 38 stopinj Celzija ali še katere druge bolezenske znake, je še pojasnil Baš.

Otroke, ki obiskujejo najmanj 4. razred osnovne šole, pa se bo obravnavalo kot odrasle. Ob minimalnih znakih okužbe dihal bodo torej napoteni na testiranje na okužbo z novim koronavirusom, je še povedal Baš.