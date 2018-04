Katere pomembneže varujejo v Sloveniji? #video

Kdo in zakaj grozi slovenskim funkcionarjem, kdaj policija grožnje jemlje resno in zakaj po novem varujemo tudi guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca?

Video: Planet TV

Neprijetno presenečenje v obliki esemesov z grožnjami je pred dvema tednoma doletelo guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca, zato ga zdaj varuje policija.

Neznanci so grozili celo otrokom guvernerja Jazbeca. Povod ni samo visok položaj v Bruslju, kamor Jazbec v kratkem odhaja, ampak tudi to, da je pred leti v sanaciji bančne luknje kot prvi človek centralne banke odobril izbris 100 tisoč malih delničarjev državnih bank. Policija mu je sprva svetovala kar samozaščito, toda grožnje so se stopnjevale.

Trenutno jih varujejo šest

Jazbec se je tako pridružil šesterici varovanih politikov z najvišjo funkcijo in z državotvornimi resorji. To so predsednik države Borut Pahor, premier v odstopu Miro Cerar, predsednik državnega zbora Milan Brglez, notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar, minister za zunanje zadeve Karl Erjavec in ministrica za obrambo Andreja Katič.

Foto: Osebni arhiv Boštjan Jazbec - odhajajoči prvi mož Banke Slovenije, pravi, da je medijskega linča in groženj na ulici sicer vajen, a da so grožnje njegovim otrokom prestopile vse meje. Policija je o podrobnostih varovanja zadržana, Peter Umek, profesor kriminalistične psihologije, pa je dejal, da ni naključje, da je Jazbec deležen groženj.

"Zaradi preteklih dogajanj v banki in zaradi ekonomske krize, kjer so nekateri izgubili kar precej denarja, in zaradi nepravilnosti ali pa domnevnih nepravilnosti, ki so se dogajale v banki, verjetno nekatere to zelo moti in seveda potem napišejo grožnjo," je v oddaji Planet Danes na Planet TV povedal Umek.

Največ groženj dobijo tožilci, sodniki in politiki

Največ groženj dobivajo tožilci, sodniki in politiki, je razlagal Umek in dodal, da je mogoče resnost grožnje oceniti glede na njeno vsebino.

"Če se grozi otrokom, je stvar lahko zelo problematična. Takrat se mora policija zavarovati, da naredi vse, torej ukrepa tako, torej že preventivno," je dodal Umek.

Prva bomba poškodovala hčer, šele nato dobila varovanje

Leta 2009 je policijsko zaščito prejela sodnica Katarina Turk Lukan, a šele potem, ko je bomba odjeknila pred njeno hišo in poškodovala njeno hčer. Pisne grožnje je nedavno prejel tudi Vili Kovačič.

Za policijsko zaščito pa se tudi zaradi stroškov naša policija ne odloča pogosto, je dejal Umek in dodal, da so največkrat tarča groženj prav policisti.