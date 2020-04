Karanteno v Postojni zapušča 16 stanovalcev

Dva tedna po nastanitvi bo karanteno v postojnskem hotelu v nedeljo zapustilo 16 stanovalcev iz prve skupine, ki je tja odšla po vrnitvi z letalom iz Španije. Nihče med njimi nima zdravstvenih težav, so na Facebook profilu sporočili iz Regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko. V noči na danes pa so v hotel za 14 dni nastanili nove tri osebe.

Kot so pojasnili v regijskem štabu, se je pred odhodom omenjenih 16 stanovalcev iz postojnskega hotela Epic z njimi pogovorila predstavnica koprske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nihče med njimi nima zdravstvenih težav, brisov pa jim ob odhodu ne bodo več jemali, poroča STA.

Sicer pa so se kljub praznikom tudi danes pripadniki občinskih štabov civilne zaščite trudili z vsemi nalogami in ukrepi za zajezitev epidemije koronavirusa, prek krajevnih skupnosti in vaških odborov pa so v duhu velikonočnih praznikov uredili obisk vseh ljudi, ki jih oskrbujejo, so še zapisali v štabu.

