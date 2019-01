Kandidat za varuha človekovih pravic Svetina napoveduje proaktiven pristop

Svetini, ki je specialni pedagog, se obeta podpora LMŠ, SD, SMC, DeSUS in SAB ter NSi in obeh manjšinskih poslancev. O njegovi kandidaturi so se pripravljeni pogovarjati tudi v Levici.

V predsedniški palači se je danes predstavil kandidat za varuha človekovih pravic Peter Svetina. Leta 1965 rojen specialni pedagog za duševno prizadete je poudaril, da je pri svojem dosedanjem delu vedno sledil samo enemu cilju, in to je spoštovanje človeka, ne glede na to, kakšen je. Napoveduje, da bo v vlogi varuha človekovih pravic proaktiven.

Kot je pojasnil Svetina, je svojo življenjsko in poklicno pot namenil delu z ranljivimi ciljnimi skupinami, pretežno ljudem z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. "Vedno sem si prizadeval, da bi ljudem dali dostojanstvo," je poudaril.

Na svoji poti se je vedno srečeval s kršenjem človekovih pravic ranljivim skupinam oseb in njihovim družinam, v ozkem krogu je vedno bil majhne bitke, je pojasnil Svetina, ki verjame, da bo to pot lahko nadaljeval, če bom dobil podporo v DZ.

Svojo vlogo varuha človekovih pravic vidi kot proaktivno, da opozarja, da je glasen, ob tem pa argumentiran in odprt za nasprotne predloge, mnenja in kritike. Intenzivirati želi tudi sodelovanje s civilno družbo in stroko na različnih področjih delovanja.

Generalna sekretarka predsednikovega urada Nataša Kovač, ki je vodila predstavitev, je dejala, da ima Svetina poleg strokovnega znanja in dolgoletnih izkušenj še posebej izostren čut za ljudi, prav posebej pa za tiste družbene skupine, ki varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin najbolj potrebujejo.

Poslanci bi lahko o kandidaturi Svetine odločali na redni januarski seji

Pahor je za kandidata za varuha človekovih pravic med devetimi prispelimi predlogi predlagal Svetino, ker je ocenil, da izpolnjuje strokovne kriterije in ima potrebne izkušnje za opravljanje funkcije varuha ter tudi uživa zadostno podporo v DZ.

Pahor na podlagi pogovora z vodji poslanskih skupin in predsednikom DZ Dejanom Židanom pričakuje, da bi lahko poslanci o kandidaturi Svetine odločali že na redni januarski seji. Za izvolitev je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh poslancev.

