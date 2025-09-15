Sklad Alfi prodaja manjšinski delež trgovske družbe Merkur kanadskemu tehničnemu trgovcu BMR Group, katerega šefa dobro poznajo ljubljanski hokejski navijači, so prve poročale Finance. Koliko bodo zanj odšteli Kanadčani, ni znano.

Družba Merkur trgovina je lansko leto sklenila z 246,6 milijona evrov, a pri tem utrpela izgubo v višini 3,2 milijona evrov. Podjetje je imelo konec lanskega leta 1.223 zaposlenih, tri četrtine od teh v trgovski mreži v 24 trgovskih centrih po Sloveniji.

Kanadska skupina BMR Group s sedežem v Bouchervillu ima v Kanadi več kot 275 trgovin s tehnično opremo in letno ustvari okrog 1,5 milijarde dolarjev (1,2 milijarde evrov) prihodkov od prodaje. Zaposluje okrog osem tisoč ljudi, navaja Forbes.