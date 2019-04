Kamniški gorski reševalci organizirajo dobrodelni koncert

Kamniški gorski reševalci so kot ptički brez gnezda. Že več kot 50 let se selijo z ene lokacije na drugo. Trenutno imajo začasne prostore v štirih zabojnikih. Za ureditev stalnih prostorov potrebujejo denar, ki ga bodo 11. aprila zbirali tudi na dobrodelnem koncertu.

Reševalci GRS Kamnik so na svoji spletni strani objavili vabilo za dobrodelni koncert. V njem so zapisali, da so skupina entuziastov, ki so jo leta 1922 poimenovali Gorska reševalna služba (GRS).

"Nismo služba, smo prostovoljci, ki se večkrat v gore podamo v najslabših razmerah - ponoči, v najhujših nalivih, mrazu ... In vse z namenom, da pomagamo planincem, ki potrebujejo pomoč, ker so poškodovani, prestrašeni ali pa njihovo življenje visi na nitki. Žal smo v letu 2018 ostali brez prostorov, za kar bi morala poskrbeti država. Pozabili pa so, da smo mi otroci narave in da so naši učitelji bili grom, črna noč, snežni metež, polarni mraz ... in da se ne predamo, dokler življenje ni v varni zdravniški oskrbi," so zapisali.

S pomočjo dobrih ljudi, ki so jim priskočili na pomoč, 11. aprila ob 20. uri v telovadnici Osnovne šole Toma Brejca organizirajo dobrodelni koncert. Izkupiček od prodaje vstopnic bo šel izključno za reševanje prostorske stiske Društva GRS Kamnik.

Med nastopajočimi bodo tudi Andrej Šifrer in ansambel Kvartopirci.

Gorski reševalci se vsem udeležencem koncerta zahvaljujejo za nesebično pomoč. Vstopnice po ceni 15 evrov so na voljo v TIC Kamnik, Kulturnem domu Kamnik in na Sv. Primožu.