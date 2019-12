Kakšno vreme nas čaka za praznike?

Danes bo sprva precej jasno in ponekod po kotlinah megleno. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih je možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).