Kakšno vreme bo za praznike?

Vvreme, 1. april

Danes bo sprva pretežno oblačno, dopoldne pa se bo delno razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, v notranjosti Slovenije bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija.