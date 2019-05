Kako smo Slovenci danes ponosni na evropsko državljanstvo? #video

Mineva 15 let, odkar se je Evropski uniji pridružilo deset držav, med njimi tudi Slovenija. Do sedaj smo z evropskimi milijoni sofinancirali 10 tisoč projektov. Pri črpanju sredstev v obdobju kohezijske politike pa smo od leta 2014 do 2020 počrpali zgolj 20 odstotkov.

Kljub temu Slovenci od Evropske unije še vedno dobimo več, kot pa prispevamo v skupno blagajno. Življenjski standard se je od vstopa izboljšal. Ekipa Planet TV pa je na Slovenskih ulicah preverjala, kako ponosni smo na "evropsko državljanstvo".

Nezadovoljstvo na področju sodstva in zdravstva

Predvsem na področju sodstva, zdravstva se ljudje čutijo zapostavljene, pove aktualni evropski poslanec Lojze Petrle, ki je po aktivnosti v EU parlamentu zasedel 601. mesto, zadnje med slovenskimi evropskimi poslanci. "Če dolgo čakaš v čakalni vrsti ali imaš občutek, da v sodstvu niso vsi enako obravnavani, potem si utemeljeno kritičen do lastne države," pojasnjuje.

Čeprav primerjava slovenskega zdravstva z drugimi v EU vztrajno kaže na zlato sredino, večkrat poklekne ravno pred izzivi organizacije v zdravstvu.

"Standard je boljši, vendar denarja ni več kot ga je bilo. Samo živimo pa res lahko bolje, ker so nam odprte meje in lahko gremo kamor hočemo," pravi ena izmed sodelujočih v anketi.

Meje so odprte, brezposlenost je najnižja do sedaj, bruto plača se je povečala za skoraj 600 evrov. Standard se je zvišal. Pa vendar to po mnenju vprašanih ni dovolj. "Najbolj me v evropski uniji motijo sredstva, tudi naši oblastniki niso sposobni programe speljati na tak način, da bi jih dobro počrpali," pojasnjuje vprašani gospod.

Kritičen tudi Jelinčič

"Pojdite na obrobne kraje kot so štajerska, kozjansko ali zaledje primorske in boste videli, kaj je Evropska unija naredila," razlaga nosilec liste SNS za Evropske volitve Zmago Jelinčič.

Z njegovim stališčem pa se ne strinja evropska poslanka Tanja Fajon. "Če pogledamo vsako vas ali mesto po Sloveniji lahko rečemo, da so kanalizacija in vodovod, šole, ter bolnišnice sofinancirane s pomočjo evropskih sredstev," pravi.