Kako si zagotoviti ustrezne delovne pogoje, ko se narava prebuja in temperatura narašča?

Pomlad prinaša cvetenje in s tem alergije, poletje pa visoke temperature. Kaj je treba storiti, da bo počutje v vaših delavnih prostorih prijetno in tudi zdravo?

Astech je vodilno slovensko podjetje na področju vzdrževanja klimatsko-prezračevalnih sistemov, ki zagotavlja zanesljivost in inovativnost svojih rešitev. Ne dovolite, da vas vremenski pojavi, kot je neizogibna poletna vročina, presenetijo nepripravljene in onemogočijo vaše delo. Še zlasti v razmerah, ko je težko najti zanesljive in zaupanja vredne serviserje, odkrijte, zakaj je Astech prava izbira za vas.

1. Hitra odzivnost, ko potrebujete servis: Astech ima v Sloveniji največjo ekipo strokovnjakov, ki imajo potrebne certifikate in licence, se redno izobražujejo in zagotavljajo najširšo paleto potrebnih znanj za servisiranje naprav. Astech zagotavlja, da je čas od urgentnega klica stranke do prihoda serviserja na lokacijo izjemno kratek. Kakovost storitev je za Astech na prvem mestu.

2. Skrb za okolje z dejanji, ne le z besedami: ker se zavedajo odgovornosti do okolja, svoja servisna vozila posodabljajo z električnimi vozili, ki jih polnijo v lastni sončni elektrarni. Prav tako stavbo, kjer je sedež podjetja, ogrevajo s toplotno črpalko. Njihova politika je ustvarjanje najmanjše mogoče mere odpadkov, ki nastanejo pri servisu, zato skrbijo za reciklažo odpadnih materialov. Pri servisih uporabljajo najnovejše in ekološke materiale. Za servis klimatskih naprav uporabljajo le pline, ki so certificirani in kupljeni izključno v EU.

3. Skrbniški sistem, ki zagotavlja najhitrejši in najkakovostnejši servis: pri Astechu vas obravnavajo kot dragoceno stranko, ki si zasluži posebno pozornost. Zato vam dodelijo skrbnika, ki je več kot le kontaktna oseba. Ta skrbnik je specializiran strokovnjak, ki vam ponudi prilagojeno svetovanje in podporo, kadarkoli jo potrebujete. Tako imate vedno hiter dostop do strokovnih nasvetov in pomoči, prilagojene svojim potrebam.

Za svoje stranke Astech vodi natančno evidenco o servisnih posegih, kar je zahteva evropske in nadgrajene slovenske uredbe. Ta predpisuje, da morajo lastniki naprav, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, vzpostaviti in skrbno voditi evidence o vseh posegih na teh napravah. Evidenca mora biti vedno dostopna tako pri serviserjih, ki so posege izvedli, kot tudi pri lastnikih naprav.

Kot prvo podjetje v Sloveniji je Astech za te namene razvil spletni portal, ki omogoča sprotno vodenje evidenc o vzdrževalnih in servisnih posegih na opremi za ohlajevanje in klimatizacijo ter na toplotnih črpalkah.

Naročnik oglasnega sporočila je ASTECH D.O.O.