Kako je uspelo Zdravstvenemu domu Postojna? #video

Še več, medtem ko po vsej Sloveniji primanjkuje družinskih zdravnikov, v Postojni komaj čakajo, da bodo lahko začeli delati. Ključ je v jasni viziji zavoda, ki je že pred šestimi leti, ko so opazili, da bo zdravnikov kmalu premalo, začel skrbeti za podmladek, so poročali v oddaji Danes.

Pred tremi leti pa so na račun tržne dejavnosti odprli celo novo ambulanto družinske medicine in zdravnike razbremenili.

"Iz namena tržne dejavnosti je naš delež prihodka na trgu 13 odstotkov. Tako imamo vir, da lahko odpremo novo ambulanto, čeprav še nimamo ljudi in nimamo programa. Pred šestimi leti smo se odločili, da nobeden od naših zdravnikov ne bo opredeljeval več kot 100 odstotkov glavarine in odprli novo ambulanto. Tako smo kolegici, domačinki, tudi zagotovili zaposlitev," pojasnjuje Irena Vatovec, direktorica ZD Postojna.

Mentorji številnim specializantom

Foto: Planet TV Zdravniki v Zdravstvenem domu Postojna so mentorji številnim specializantom že več kot deset let. Večina po specializaciji ostane v Postojni in tako je kader zagotovljen. Zdaj čakajo le še na to, da bo standarde in normative sprejel tudi plačnik, nato pa bodo takoj odprli še eno ambulanto.

"Imamo že zdravnika, imamo prostor, imamo že medicinsko sestro," razlaga Dražen Žagar, specialist družinske medicine.

To bo posameznega zdravnika družinske medicine razbremenilo. Povprečno zdravnik sprejme okrog 20 pacientov, skupaj z napotnicami, administracije pa je za okoli 50 obiskov dnevno.

Zadovoljni obrazi bolnikov in zdravnikov so torej rezultat jasne vizije vodstva in zmerne obremenitve delavcev.