Kacin kritičen, Gantar odgovarja: "Vladni govorec očitno ne razume postopka!"

V zadnjih dneh, ko je javnost spet bolj pozorna na stanje okužb z novim koronavirusom, v oči bodejo nekatere kritike, ki sta si jih javno izmenjala vladni govorec Jelko Kacin in minister za zdravje Tomaž Gantar. Nazadnje je Kacin ministrstvu očital neučinkovitost pri nadzoru karantenskih odločb, Gantar pa Kacinu nerazumevanje postopka.

Vladni govorec Jelko Kacin je bil med torkovo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 kritičen do majhnega števila nadzorov zdravstvenega inšpektorata nad izvajanjem karantenskih odločb. Opozoril, da je za ohranitev ugodne epidemiološke slike v Sloveniji treba povečati tudi učinkovitost nadzora nad izvajanjem karantenskih odločb, ki je po njegovi oceni nezadostna. Nedostojno in nesprejemljivo se mu namreč zdi, da je opravljenih samo 14 nadzorov s strani inšpekcijskih organov, potem ko imamo na tisoče karantenskih odločb. Po Kacinovih besedah bi moral, kdorkoli je za to odgovoren, prevzeti odgovornost.

Jelko Kacin je bil kritičen do premajhnega števila nadzorov zdravstvenega inšpektorata glede izvajanja kriznih karantenskih odločb. Foto: STA

"Vladni govorec očitno ne razume postopka," je za Radio Slovenija Kacinovo izjavo danes komentiral zdravstveni minister Gantar. Kot je pojasnil, se karantenske odločbe namreč vročajo po upravnem postopku, kar pa bo zakonsko urejeno šele s predlaganim četrtim protikoronskim zakonom. "To pomeni, da lahko odločbo nekdo dvigne praktično že ob koncu karantene ali pa je sploh ne dvigne, kar pomeni, da zdravstveni inšpektorat v tem primeru ne more reagirati in je popolnoma nemočen," je pojasnil minister.

"Jasno sem povedal, da je to moje osebno mnenje. Ali jaz razumem ali ne razumem, je drugo vprašanje. Vem pa, da imamo že od prvega dne, od 13. marca naprej, težave z vročanjem karantenskih odločb. Te izdaja ministrstvo za zdravje, zakaj prihaja do takega zamika pri izdaji in pri vročanju, je seveda vprašanje, na katerega jaz ne bom odgovarjal," se je na Gantarjev komentar odzval Kacin.

Tudi glede potovanj na Hrvaško sta Kacin in Gantar na različnih bregovih

Različna stališča in ocene sta minister in vladni govorec javnosti sporočala tudi glede potovanj na Hrvaško. Gantar je za Radio Slovenija namreč poudaril, da Hrvaška po kriterijih Evropskega centra za nalezljive bolezni spada na rumeni seznam. "Tukaj se verjetno malo sprenevedamo tudi v okviru politike. Jaz ne vem, eni odsvetujejo obiske držav, kjer je okužb več, tudi sosednje Hrvaške, drugi ne omenjajo nobenih omejitev. Tudi naš vladni govorec je med drugimi, kar seveda ni dobra informacija za ljudi," je navedel.