Jože Biščak ne bo več odgovorni urednik Demokracije

Biščak, ki je bil v preteklosti tudi novinar časnika Delo, revij Mag in Reporter ter spletnega portala Siol.net, je pojasnil, da s 1. junijem s položajev odstopa iz zdravstvenih razlogov.

V dopolnitev @BojanPozar. Informacija drži. Razlog je zdravje. Po dveh infarktih, šestih žilnih opornicah (najbrž jih še ni konec) in napredujoči bolezni srca in ožilja sem sam sebe komaj prepričal, da izprežem. Upam, da kdo ne misli, da je to sebično. https://t.co/XySgEIBNMM