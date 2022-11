Jedo vaši otroci zdravo? Obeležujemo dan slovenske hrane.

Dan slovenske hrane v ospredje postavlja pomen lokalno pridelane hrane za družbo kot celoto, so ob tej priložnosti sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot so poudarili, je dan izjemno pomemben za slovensko kmetijstvo, saj z njim slovenskim kmetom in zadrugam, ključnim gradnikom kratkih dobavnih verig in samooskrbe, izkazujemo posebno pozornost in zahvalo. Ob tem pozivajo javnost, da razmisli o svojih prehranskih in nakupnih navadah ter čim večkrat v dnevne obroke vključi lokalno pridelano in predelano hrano.

Letošnji zajtrk potekal pod geslom: Zajtrk z mlekom – super dan

Osrednji dogodek dneva slovenske hrane je tradicionalni slovenski zajtrk, katerega namen je spodbujanje rednega zajtrkovanja ter izbiranja živil iz lokalne bližine. V ospredju letošnjega zajtrka, ki je potekal pod geslom Zajtrk z mlekom – super dan, so bili mleko in mlečni izdelki. "Maslo in mleko sta namreč že vsa leta, poleg kruha, medu in jabolka ali drugega slovenskega sadja, njegovi pomembni sestavini," so poudarili na ministrstvu.

Tudi letos so dogodek obeležili na kmetijskem ministrstvu

Dogodek so tudi letos obeležili na kmetijskem ministrstvu. Ministrica Irena Šinko je zjutraj zajtrkovala na Osnovni šoli Turnišče, državni sekretar Darij Krajčič je obiskal otroke v Osnovni šoli Nazarje, kjer si je ogledal razstavo, ki so jo pripravili učenci, in učni čebelnjak. Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je medtem z državnim sekretarjem z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Simonom Maljevcem udeležila zajtrka v socialnovarstvenem zavodu Dom ob Savinji v Celju.

Ministrica je v pogovoru s šolarji izpostavila pomen zajtrka kot obroka, s katerim mladi dobijo nujno potrebne snovi, energijo za učenje in športne aktivnosti ter ki pripomore k dobremu počutju. Prav tako je poudarila pomen lokalno pridelane hrane. "Zato je pomembno, da se tudi najmlajši zavedate, da je hrana, ki jo pridelamo v lokalnem okolju, zelo pomembna in koristna za vse skupaj in se moramo truditi, da čim večkrat posegamo po njej," je dejala. Ministrica je mladim predstavila tudi pomembnost poklica kmeta in jih spomnila, da hrana ne spada v smeti.

Na ministrstvu za zdravje poudarjajo pomen zdravega prehranjevanja

Dan slovenske hrane so obeležili tudi na ministrstvu za zdravje, kjer poudarjajo pomen zdravega prehranjevanja, rednega zajtrkovanja ter uživanja sezonskega sadja in zelenjave. Državna sekretarka Azra Herceg je v spremstvu župana Občine Trzin Petra Ložarja obiskala Osnovno šolo Trzin, kjer so jim mladi kuharji v okviru projekta Kuhnapato pripravili zdravo tradicionalno kosilo, so sporočili iz projekta Kuhnapato.

Tradicionalnega slovenskega zajtrka se je v novem vrtcu Videk v Šentvidu pri Stični udeležil tudi župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, medtem ko je župan Mestne občine Krško Miran Stanko danes zajtrkoval z učenci Osnovne šole Brestanica, so sporočili iz omenjenih občin.

Na dogodku v Arboretumu Volčji potok so se tujim diplomatom predstavila slovenska prehrambena podjetja

It is our greatest responsibility to preserve the planet for future generations for #SecuringFuture. This also lies at the heart of #Slovenia's 🇸🇮 candidacy for the @UN Security Council for the 2024–2025 term. - Minister @tfajon at the #TraditionalSlovenianBreakfast.



🍞🧈🍯🥛🍎 pic.twitter.com/kizP2n2mUY — MFA Slovenia (@MZZRS) November 18, 2022

Tradicionalnega slovenskega zajtrka pa danes niso bili deležni zgolj otroci. Na ministrstvu za zunanje zadeve so v Arboretumu Volčji potok zajtrk postregli tudi v okviru srečanja med predstavniki gospodarstva in diplomacije. Na dogodku, kjer so se tujim diplomatom predstavila slovenska prehrambena podjetja, so zbrane nagovorili zunanja ministrica Tanja Fajon, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Tatjana Zagorec in predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.