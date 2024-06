24-letni moški na avtobusu LPP napadel najstnici. Eno je tudi poškodoval.

"Policijska uprava Ljubljana je bila obveščena o dogodku na avtobusu na območju Ljubljane. Po trenutnih ugotovitvah je znano, da je 24-letni moški na avtobusu ogovarjal potnike in po dogodku z neznanim predmetom lažje poškodoval otroka, ki se je nahajal na avtobusu," je danes v izjavi za medije dejal kriminalist Irfan Beganović in s tem potrdil pisanje ravnateljice Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani Mete Trček.

"Policisti so takoj po dogodku začeli izvajati aktivnosti in ugotovili identiteto osumljenca ter zoper njega izvedli vse zakonsko predvidene aktivnosti. Zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper življenje in telo še vedno intenzivno potekajo. O ugotovitvah pa bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo," je še dejal Beganović.

O dogodku javno najprej ravnateljica

O dogodku je sicer prva javno spregovorila ravnateljica Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani Meta Trček, ki je staršem učencev poslala dopis. V tem je starše obvestila, da je po poročanju nekaterih staršev na avtobusu LPP učenki napadel moški. Ena izmed najstnic naj bi bila v napadu tudi poškodovana, posredovala naj bi tudi policija. Pa se je dogodek res zgodil?

LPP: Pogledali smo posnetke

"Potem ko smo dobili obvestilo ravnateljice, smo pogledali posnetke z avtobusa. Napad se na avtobusu ni zgodil, posnetki ne kažejo ničesar posebnega. Kar lahko razberemo, je, da so iz avtobusa na postajališču izstopili dve dekleti, dva fanta in gospod," je za Siol.net pojasnil direktor LPP Peter Horvat. Sicer meni, da je bilo obnašanje gospoda malo nenavadno: "V ustih je imel neprižgano cigareto, ampak dejanj, kot naj bi jih opisovala dekleta, ni videti. Kaj se je zgodilo kasneje, ne vem," je dejal Horvat.