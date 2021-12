Predsednik vlade Janez Janša je državljanom poslal pismo, v katerih se tistim, ki so se že cepili proti covidu-19, zahvaljuje, ostale pa vljudno prosi, da o tem razmislijo. "Naj bo to vaša svobodna, a odgovorna odločitev," je pozval in spomnil na dneve cepljenja, ki se začnejo v nedeljo.

Janša v pismu ugotavlja, da pandemija koronavirusa, ki nas je vse prizadela, traja predolgo. Pred nami je praznični čas, ki ga drugič zapored pričakujemo tudi z dvomi in nelagodjem, je navedel.

Spomnil je, da smo pred letom dni z nestrpnostjo pričakovali cepivo in verjeli, da bo izkoreninilo virus. A žal v Sloveniji, kjer imamo le 65-odstotno precepljenost, pa tudi večinoma na svetu še ni tako.

"Virus pa bo krožil in mutiral, dokler svetovno prebivalstvo ne bo zadostno zaščiteno," je opozoril. Medtem ko Slovenija solidarnostno pomaga nerazvitim državam, da čim prej pridejo do cepiva, ga imamo doma dovolj, cepilo pa se nas je premalo.

"Zato smo še vedno ogroženi, še posebej starejši in tisti s kroničnimi boleznimi. Virus ne izbira po državljanstvu, narodnosti ali političnem prepričanju. Vendar nas deli. Na tiste, ki jih zgreši ali le malo prizadene, ter na tiste, ki jih okuži, jim resno ogrozi zdravje in celo življenje," je zapisal premier in dodal, da se je za več kot 5000 rojakov okužba končala tragično. In nečemu, kar nas deli, se lahko uspešno upremo samo enotni, je izpostavil.

"Danes dvom o cepivu odpade"

Nagovoril je tudi dvome o cepivu, ki so se pojavljali na začetku, češ da ni še dovolj preizkušeno: "Danes ta dvom odpade. Cepljenih nas je namreč že več milijard ljudi na planetu in pri takem številu ni mogoče ničesar skriti," je zapisal. Potrjene stranske posledice cepljenja so preštete in ocenjene in vsaka primerjava s posledicami covida-19 pokaže, da so prve tisočkrat manjše, je zapisal.

Janša je vse, ki še potrebujejo informacije o cepljenju, pozval, naj obiščejo spletno stran www.cepimose.si, za cepljenje pa lahko izkoristijo tudi slovenske dneve cepljenja, ki bodo potekali od 19. do 23. decembra.

Tistim, ki so se že cepili, se je zahvalil, a jih hkrati, kot tudi prebolevnike, pozval, naj se takoj, ko bo mogoče, odločijo za poživitveni odmerek, kar je pomembno v luči pojava različice omikron.

"Bodimo svobodni, vendar odgovorni in solidarni. Čas je, da v boju s covidom-19 stopimo in držimo skupaj," je zapisal in vsem zaželel "blagoslovljene božične praznike, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter mirno, zdravo in pogumno leto 2022".

Pismo so številni državljani prejeli že danes, nekateri pa ga bodo še v prihodnjih dneh.