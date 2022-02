Janša: Ustavno sodišče spet politizira

#PKP10 je vsaj začasno omogočil napredovanje najbolj sposobnih zdravnikov specialistov preko 57. plačnega razreda, v katerem se sedaj gnete največje število. S tem se omogoči premik navzgor tudi @MladiZdravniki, ki so prav tako podplačani. A @UstavnoSodisce spet politizira. https://t.co/An33yTUE4V — Janez Janša (@JJansaSDS) February 11, 2022

Ustavno sodišče je namreč do končne odločitve zadržalo izvrševanje člena zadnjega interventnega zakona, ki za zdravnike in zobozdravnike do 63. razreda zvišuje najvišji plačni razred, ki ga lahko dosežejo v sistemu plač v javnem sektorju.

"PKP 10 je vsaj začasno omogočil napredovanje najbolj sposobnih zdravnikov specialistov preko 57. plačnega razreda, v katerem se sedaj gnete največje število. S tem se omogoči premik navzgor tudi mladim zdravnikom, ki so prav tako podplačani. A ustavno sodišče spet politizira," je danes na Twitterju zapisal Janša.

Zahtevo za presojo ustavnosti dviga plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike so kot volivci vložili predsedniki petih sindikalnih central, in sicer predsedniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj, Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek, Konfederacije novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost Evelin Vesenjak in Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Peter Majcen.

