Janša: Od članov vlade se pričakuje, da bodo promovirali domača podjetja

"Od članov vlade se enako kot povsod drugod v normalnem svetu pričakuje, da bodo promovirali domača podjetja, podjetnike in kmete, njihove izdelke in destinacije. Čim več, tem bolje," je na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša. S tem je stopil v bran ministrici za kmetijstvo Aleksandri Pivec, ki je bila zaradi dvodnevnega obiska podjetja Vinakras deležna kritik.

Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je konec junija z družino obiskala Kras in tamkajšnje podjetje Vinakras.

Na vprašanje medijev, kdo je plačal za to pot, je ministrica pojasnila, da je bil prvi dan obiska 25. junija zasebne narave, drugi dan, 26. junija, pa je bila s službenim namenom gostja podjetja Vinakras, kjer je nastal tudi promocijski video.

"Nisem pa dolžna razlagati svojih zasebnih aktivnosti in aktivnosti svoje družine," je svoj obisk za POP TV komentirala Pivčeva in zanikala morebitne nepravilnosti.

Zadevo je pod drobnogled po pisanju POP TV vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), ki preverja, ali je ministrica kršila za javne funkcionarje strogo določena pravila integritete. Funkcionarji namreč po zakonu ne smejo prejemati daril, dražjih od 75 evrov.

Janša: Od članov vlade se pričakuje, da promovirajo domača podjetja

Danes je podporo ministrici na družbenem omrežju Twitter dal tudi predsednik vlade Janez Janša. "Od članov vlade se enako kot povsod drugod v normalnem svetu pričakuje, da bodo promovirali domača podjetja, podjetnike in kmete, njihove izdelke in destinacije. Čim več, tem bolje," je zapisal in ob tem ob tem na Twitterju označil ministrico Pivčevo (DeSUS) in preostala dva predsednika koalicijskih strank, ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška (SMC) in za obrambo Mateja Tonina (NSi).