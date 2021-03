Janša in Simoniti se bosta vendarle udeležila razprave o razmerah v Sloveniji

Premier Janez Janša in minister za kulturo Vasko Simoniti se bosta jutri udeležila virtualne razprave o razmerah v Sloveniji, ki jo pripravlja skupina Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic, so danes sporočili iz tiskovne službe Evropskega parlamenta.

Skupina Evropskega parlamenta je na srečanje poleg predsednika vlade in ministra za kulturo povabila tudi varuha človekovih pravic ter predstavnike vrhovnega tožilstva, medijev in civilne družbe. Nastop premierja in ministra je predviden od 15.15 do 16.30, piše STA.

Prva razprava o Sloveniji v okviru te skupine, ki deluje v okviru parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, je bila 5. marca. Skupina v članicah EU spremlja spoštovanje vrednot EU, zlasti v kontekstu nujnih ukrepov v boju s pandemijo covida-19.

Nekaj dni zatem je o svobodi medijev v Sloveniji - konkretno o vladnih poskusih utišanja svobodnih medijev na Poljskem, Madžarskem in v Sloveniji - razpravljal tudi Evropski parlament na plenarnem zasedanju.

V torek so sicer iz Evropskega parlamenta za STA sporočili, da so v ponedeljek zvečer dobili sporočilo slovenskega premierja in kulturnega ministra, da se v petek ne bosta mogla fizično udeležiti zasedanja te skupine, čeprav sta sprva to potrdila in udeležbo na ta datum predlagala sama. Po prvotnih načrtih naj bi se Janša tega zasedanja namreč udeležil po koncu vrha EU, ki pa bo zdaj zaradi vse slabše epidemiološke slike v Evropi zaradi pandemije covida-19 potekal virtualno.