Jankoviću predlagajo, da ulico v Ljubljani poimenuje po Beogradu

Vesić je pobudo dal po tem, ko je srbsko javnost močno vznemirilo načrtovano preimenovanje nekaterih ulic v Beogradu po krajih in osebnostih z območja nekdanje Jugoslavije. Še posebej je strasti razvnelo predvideno preimenovanje ulice po črnogorski prestolnici Podgorica, čemur so se v Beogradu po pritisku javnosti odpovedali. S tem se je razgrela razprava, ali so tudi v drugih državah na območju nekdanje Jugoslavije ulice poimenovane po Beogradu. Po njegovem mnenju bi poimenovanje ulic moralo delovati po načelu vzajemnosti, navaja STA.

Prepričan je, da bo tudi Ljubljana dobila Beograjsko ulico

Namestnik beograjskega župana je povedal, da je o predlogu že govoril po telefonu z ljubljanskim županom. Ob tem je spomnil, da imajo v Beogradu že dolgo Ljubljansko ulico. Prepričan je, da bo tudi Ljubljana, ki je z Beogradom pobratena, dobila Beograjsko ulico, s čimer si bosta mesti po njegovem mnenju izkazali medsebojno spoštovanje. Izrazil je še upanje, da bodo zgledu Ljubljane sledila druga slovenska mesta. Mestna občina Ljubljana se zaenkrat še ni odzvala na vprašanje STA glede pobude iz srbske prestolnice.

V zgodovino je že odšla Pohorska ulica

V Beogradu so sicer v preteklih desetletjih zamenjali imena številnih ulic. Med drugimi so v zgodovino že odšle Pohorska, Zagrebška in Travniška ulica. Nekdanjo Pohorsko ulico so preimenovali v Ulico generala Ždanova. Ko je prejšnji mesec odjeknila vest o preimenovanju beograjskih ulic, se je poročalo o tem, da naj bi nova poimenovanja kmalu dobile Ljubljanska, Blejska, Celjska, Mariborska, Poreška, Hrvaška, Hvarska, Splitska, Podravska, Bjelovarska, Šibeniška, Lopudska, Sarajevska, Mostarska in Zeniška ulica.

V Mariboru že imajo Beograjsko ulico

Če bo občina v Beogradu upoštevala pravilo vzajemnosti, pa bi med drugim morala ostati Mariborska ulica, saj imajo v štajerski prestolnici Beograjsko ulico. V Ljubljani sicer res ni Beograjske ulice, obstaja pa več ulic, ki so povezane s Srbijo, med njimi Novosadska ulica in Carja Dušana ulica, ki je imenovana po srbskem kralju Štefanu Dušanu, še piše STA.