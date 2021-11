Janković bi od države 15 milijonov evrov za odkup Plečnikovega stadiona od Pečečnika #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj obvestil mestni svet, da bi Joc Pečečnik rad "vrnil" Plečnikov stadion za Bežigradom, za Delo poroča Aleš Strgar. Pečečnik bi v zameno za stadion rad dobil 15 milijonov evrov, zato je Janković pozval mestno svetnico iz vrst SDS Mojco Škrinjar, naj ona osebno poskrbi, da bo vlada v proračunu našla dodatnih 15 milijonov evrov. Da se bo lahko stadion vrnil nazaj v roke ljubljanske občine.

Parkiranje v Ljubljani bo občutno dražje

Ljubljanski mestni svetniki pa so včeraj podprli predlog o zvišanju parkirnin v središču mesta. V coni 1 se bo ura parkiranja podražila z 80 centov na 1,2 evra, v coni 2 pa s 60 na 70 centov. Po pojasnilih Mestne občine Ljubljana (Mol) bodo z dvigom poenotili cene na urejenih javnih parkiriščih in ulicah. Parkirnine so bodo podražile z novim letom.