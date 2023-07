Janez Posedi po slabih dveh mesecih podal odstopno izjavo

Posedija, ki je upravo vodil že med letoma 2015-2020, je vlada za v. d. imenovala konec maja, na položaju pa je vztrajal manj kot dva meseca.

Kot je danes v izjavi ob robu srečanja z makedonskim kolegom Ljupčem Nikolovskim v Ljubljani povedala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko, je Posedi pred dnevi dal odstopno izjavo, tako da mora vlada za vodenje tega organa v sestavi ministrstva imenovati novega človeka.

Že takoj ob ponovnem Posedijevem prihodu na funkcijo so se sicer pojavile informacije o nezadovoljstvu in slabih odnosih, več zaposlenih je dalo tudi odpoved.

Štiglicevo naj bi k vodenju uprave povabil sam premier Golob

V medijih se je v zadnjih dneh pojavila informacija, da naj bi vlada za Posedijevo namestnico imenovala veterinarsko inšpektorico Danušo Štiglic. Kot je ta v tem tednu zatrdila za POP TV, naj bi jo k vodenju uprave povabil kar predsednik vlade Robert Golob, njeno imenovanje pa naj bi bilo že dogovorjeno.

"Vladno gradivo še ni pripravljeno. Verjetno bo na prvi seji po dopustu, za zdaj pa še ni nič," je danes dejala ministrica.

Na vprašanje, ali Posedi ne uživa več njenega zaupanja, je odgovorila, da je Posedi sam dal odstopno izjavo. Glede opazk, da premier Golob mimo nje kadruje na organu v sestavi ministrstva, pa je danes navedla, da ne more komentirati, kdo se je pogovarjal o čem. "Ko bo vlada s sklepom potrdila novega v. d., bo jasno, kdo je," je bila kratka.

V tej zgodbi se pojavlja tudi ime Golobove partnerke Tine Gaber, med drugim aktivistke za zaščito živali. Z omenjeno inšpektorico je pred časom izpeljala tudi intervju na to temo, Štigliceva pa naj bi bila med tistimi, ki se tako kot Tina Gaber zavzema za koalicijski predlog strožjih zakonskih pravil za varstvo živali. Ta predlog je zelo razburil kmete in veterinarsko stroko.

Tina Gaber je bila ta teden tudi v ospredju, ko so predstavniki 20 društev in organizacij ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predali več kot 24.000 podpisov pod peticijo, s katero izražajo nasprotovanje odlovu nutrij na območju Ljubljanskega barja ter se zavzemajo za "realistične in naravi ter ljudem prijazne rešitve".

Premier Golob je na pripombe, da ima delovanje Tine Gaber kot njegove partnerke znake konflikta interesov in da gre lahko za obliko pritiska na uradnike ministrstva, v sredo v oddaji 24ur zvečer dejal, da je aktivizem njegove spremljevalke splošno znan in da tudi v tem primeru deluje povsem pregledno. Ob tem je pripomnil, da ji ne more narekovati, kaj naj govori. Je pa tudi sam mnenja, da bi za upravljanje populacij nutrij lahko našli boljšo rešitev.