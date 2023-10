"Izjava predsednice je nespoštljiva. Našim rojakom je odrekla domovino."

"Potrebnih je bilo 20 let upora proti fašizmu in štiri leta narodnoosvobodilnega boja, da se je večina Primorcev osvobodila in priključila svoji domovini. Takrat zavedni Slovenci tudi v Ljubljani niso spali, ampak se bojevali in si prizadevali, da se vsi Slovenci združimo v eni domovini. Žal smo zdaj po stotih letih doživeli nepredstavljivo, da je predsednica Republike Slovenije našim rojakom Primorcem, ki so po letu 1947 na podlagi pariške mirovne pogodbe ostali v Republiki Italiji, odrekla njihovo domovino, ki je lahko le Slovenija. Kot njihovo domovino jim je samovoljno določila Republiko Italijo," so zapisali v odzivu.

Gibanje Svoboda: Izjava predsednice je nespoštljiva

Vsem Slovencem, pa naj živijo v katerikoli državi po svetu, je lahko domovina le Slovenija, so jasni v Svobodi, pri čemer dodajajo, da mora to še toliko bolj veljati za vse zamejske Slovence, ki so po drugi svetovni vojni ostali v sosednjih državah. "Predvsem zato, ker jim njihove pravice nikoli niso bile v celoti priznane in spoštovane," menijo.

"Zato je izjava predsednice republike nespoštljiva – ne samo do Slovencev, ki živijo v zamejstvu, temveč do vseh Slovencev in naših prednikov, ki so umirali, trpeli in se bojevali, da imamo svojo domovino in državo," je še pisalo v zaključnem delu izjave.

V predsedničinem uradu so sicer danes pojasnili, da je predsednica imela v mislih, da so pripadniki slovenske manjšine državljani Italije. "Domovina je seveda širši pojem," so dodali.

Kritični tudi v SD in Levici

Stranka SD je medtem Slovencem v zamejstvu poudarila, da so enakovreden, cenjen in spoštovan del enotnega slovenskega naroda. "Vaša domovina je Slovenija. Domovina sega veliko dlje od državnih meja in je več kot izpolnjevanje obveznosti do države. To dokazujete in živite ravno Slovenke in Slovenci, živeči v zamejstvu," so še dodali.

Svoj komentar je podal tudi vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. "Domovina je verjetno res abstrakten pojem, definitivno pa ni to nujno država v kateri bivaš in plačuješ davke," je dejal in poudaril, da je v primeru rojakov v Italiji to toliko bolj izrazito, "sploh glede na odnos, ki ga ima uradni Rim do zgodovine".

Slovensko manjšino Pirc Musarjeva razburila že lani

Predsednica je s svojimi izjavami enkrat že razburila slovensko manjšino. Kmalu po izvolitvi je konec lanskega leta v pogovoru za avstrijsko radiotelevizijo ORF izrazila prepričanje, da so manjšinske pravice v Avstriji zgledno urejene. Njena izjava se je navezovala na neodobravanje ene od krovnih organizacij Slovencev na avstrijskem Koroškem, Narodnega sveta koroških Slovencev, kjer so spomnili na neizvajanje nekaterih temeljnih avstrijskih pogodb. Kasneje je Pirc Musarjeva pojasnila, da ni mislila nič slabega. "Če so me narobe razumeli, se jim opravičujem," je takrat dejala.