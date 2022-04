Iz prodaje umaknili ta izdelek

Koda izdelka je 3830022222220, LOT številke pa 290722, 050922, 031022. Roki uporabe so do 29. julija, 5. septembra in 3. oktobra 2022. Podjetje kupce prosi, da živila ne uživajo in ga vrnejo v trgovino, kjer so ga kupili, saj so upravičeni do povrnitve denarja v višini cene kupljenega izdelka.