Iz Drave potegnili ukraden avtomobil

Mariborski policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je v reki Dravi pri Studenški brvi v Mariboru potopljen osebni avtomobil, ki je bil pred dvema letoma ukraden v tem mestu. Za pomoč so zaprosili mariborske gasilce, ki so vozilo na tem mestu v reki dejansko našli in ga izvlekli iz vode. Vozilo bodo vrnili lastniku.