Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani praznuje 98 let

Čeprav se je ime inštituta v letih spreminjalo, pa so vse od njegovega začetka do danes predmet raziskovanja narodnostna, manjšinska in mejna vprašanja. Foto: Inštitut za narodnostna vprašanja

"INV se danes multi- in interdisciplinarno ukvarja z raziskovanjem slovenskega narodnega vprašanja, položaja slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah, položaja etničnih skupnosti in priseljencev v Sloveniji, z urejanjem in raziskovanjem upravljanja različnosti ter ob tem postavlja teorijo in metodologijo proučevanja etnične problematike. Velik del raziskovalcev, zaposlenih na INV, poleg tega, da raziskujejo manjšinske tematike, te tudi sami živijo, saj so sami pripadniki manjšinskih skupnosti," je pojasnila direktorica inštituta Sonja Novak Lukanović.

Po 1. svetovni vojni je zaradi novih državnih razmejitev dobra tretjina slovenskega prebivalstva ostala zunaj državnih meja. To je botrovalo ustanovitvi Manjšinskega inštituta, ki se je na začetku ukvarjal s položajem Slovencev v sosednjih državah, položajem nemške in madžarske manjšine v Sloveniji. Njegov nastanek se povezuje s časom nastajanja manjšinske zaščite v okviru Društva narodov in evropskih manjšinskih kongresov. Kmalu po 2. svetovni vojni se je preimenoval v Inštitut za narodnostna vprašanja – naziv, pod katerim svoje poslanstvo opravlja še danes. Čeprav se je ime inštituta v letih spreminjalo, pa so vse od njegovega začetka do danes predmet raziskovanja narodnostna, manjšinska in mejna vprašanja.

Slovenski inštitut eden najpomembnejših v Evropi in svetu

V skoraj sto letih svojega delovanja se je INV razvil v enega pomembnejših evropskih in svetovnih centrov za znanstveno raziskovanje manjšinskih in etničnih tematik. Raziskovalci inštituta svojo raziskovalno dejavnost namenjajo in usmerjajo tako domačemu okolju in neposrednemu sosedstvu, kot tudi širšemu mednarodnemu prostoru ter tako ustvarjajo znanje, zasnovano na izvirnih empiričnih podatkih in teoretskih podlagah. V raziskovanje vključujejo nove tematike, ki jim pozornost namenjata stroka in raziskovanje v svetu ter so aktualne tudi z vidika razvoja in dogajanj v Sloveniji, Evropi in globalno.

"Družbene razmere, v katerih so destabilizirani medetnični odnosi, so najboljša pot v destabilizacijo družbene ureditve in morale ter moralnih vrednot. Za današnji dinamičen in nepredvidljiv čas je zelo pomembno, da se zavemo, kolikšen je vrednostni univerzum današnje družbe in kakšno vlogo imajo v njem posamezne vrednote, med katere brez dvoma sodi raziskovanje tematik Inštituta za narodnostna vprašanja," Novak Lukanovićeva.