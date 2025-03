Še 50 tisoč podpisov loči ekipo Inštituta 8. marec do zastavljenega cilja zbrati milijon in 200 tisoč podpisov za Evropsko državljansko pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav v Evropi.

V Inštitutu 8. marec so že decembra lani dosegli zastavljeni cilj, ko so v manj kot letu dni zbrali milijon podpisov, kolikor jih je potrebno zbrati za vložitev državljanske pobude Evropski komisiji. Ker pa se rado zgodi, da podpise zaradi napak pri vnosu zavrnejo ali so neveljavni, so se lotili zbiranja še dodatnih 200 tisoč podpisov. Do novega cilja jih loči še 50 tisoč podpisov, so sporočili z Inštituta. Foto: Inštitut 8. marec

V Sloveniji je svoj podpis oddalo okoli 60 tisoč ljudi, minimalni prag podpisov so dosegli v kar 18 državah članicah EU. Trenutno podpise zbirajo v 20 evropskih državah na skupno več kot 90 dogodkih. Ob dnevu žena bodo podpise zbirali v kar devetih slovenskih mestih.

Ženske, ki spreminjajo svet

Kampanja je presegla meje EU, glas o delu Inštituta 8. marec pa se je razširil tudi na drugo stran Atlantika.

Koordinatorica Nika Kovač bo v teh dneh sodelovala na dogodku, ki ga organizira priznana modna oblikovalka Diane von Fürstenberg, saj so jo izbrali v skupino 20 žensk, ki spreminjajo svet.

"O kampanji pa ne bom govorila le ob tej priložnosti, temveč bom tudi na Univerzi Columbia imela možnost spregovoriti o našem delu; ne glede na to, da sem kritična do številnih ameriških zunanjepolitičnih potez. O kampanji My Voice, My Choice pa bodo imeli priložnost naslednji teden slišati tudi izvršni direktorji podjetja Disney," je sporočila Kovač.

Kljub temu da projekta še niso zaključili, že napovedujejo nove akcije za zaščito žensk. "Zavedamo se, da nasilje nad ženskami narašča in da je vsak femicid tragedija, ki bi jo bilo mogoče preprečiti. Slovenija se po številu teh zločinov uvršča previsoko v Evropi, zato je nujno nadaljevati in okrepiti sistemska prizadevanja na tem področju. Povezali se bomo z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s to problematiko, in skupaj zahtevali konkretne spremembe," napoveduje Kovač.