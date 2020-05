Inšpektorat zahteva odstranitev pepela v Zalogu

AAG je, kot so danes spomnili v tej okoljevarstveni organizaciji, konec aprila opozorila na neprimerno odlaganje pepela iz Toplarne Ljubljana. Tega je podjetje ML Surovine odlagalo na prostem, nedaleč od podjetja Jata Emona, ki se ukvarja z rejo kokoši nesnic, ter klavnice Perutnine Ptuj. Pepel je veter raznašal tudi po naselju hiš in po vrtičkih, travnikih in njivah, piše STA.

Inšpektorat je danes AAG odgovoril, da lahko podjetje ML Surovine pepel v skladu s pridobljenimi dovoljenji skladišči samo v notranjosti. Zato bo morala ves pepel, ki je skladiščen na prostem, odstraniti.

"Energetika kot naročnik prevzema odpadka nima pristojnosti"

V Energetiki Ljubljana so za STA aprila pojasnjevali, da so družbo ML Surovine za ravnanje s svojimi odpadki izbrali na javnem razpisu. "Energetika kot naročnik prevzema odpadka nima pristojnosti za ugotavljanje nepravilnosti na strani zbiralca odpadka, to pristojnost ima inšpektorat za okolje in prostor," so poudarili.