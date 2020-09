Infektologinja: Otroci in najstniki pogosteje širijo okužbo z novim koronavirusom

Učenci so danes po petih mesecih znova prestopili šolski prag in se vrnili v ustaljene tire šolskega izobraževanja. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ob tem izdal priporočila o nošenju mask v skupnih prostorih. In če otroci v tistem prvem spomladanskem valu okužb niso pomenili večjega tveganja, pa trenutni podatki kažejo, da se trend spreminja, je na današnji novinarski konferenci med drugim pojasnila infektologinja Mateja Logar.

Današnja novinarska konferenca o aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom je bila v znamenju vrnitve šolarjev v šolske klopi. Kot je dejala infektologinja z infekcijske klinike Mateja Logar, otroci ob spomladanskem valu niso pomenili večjega izvora okužb in tveganja, saj smo v državi hitro sprejeli ukrepe z omejevanjem in zapiranjem izobraževalnih in vzgojnih ustanov.

Pri otrocih pogosteje prisotne prebavne težave

"Tudi v drugih državah, od katerih smo dobivali podatke, so sprejemali podobne ukrepe. V naslednjih mesecih, ko so se začeli ukrepi sproščati in so države različno odpirale ustanove, se je nabralo večje število raziskav, ki kažejo na to, da zbolevajo tudi otroci, vendar z nekoliko drugačno klinično sliko, kot zbolevajo odrasli," je uvodoma poudarila Logarjeva.

Infektologinja Mateja Logar Foto: STA

Kot je dejala, pri otrocih velja, da manjši kot so, manj specifična je njihova klinična slika. Če odrasli pri simptomih navajajo glavobol, suh kašelj in vročino, so ti znaki pri otrocih, po besedah Logarjeve, pogosto odsotni. "Lahko gre za vročino, lahko pa so prisotni nespecifični znaki. Pogosteje so prisotne prebavne težave, kot sta driska in bruhanje. Na to moramo biti vsekakor pozorni," je pojasnila.

Zadnje raziskave, ki so na voljo stroki, govorijo predvsem o tem, da večji otroci in najstniki bistveno pogosteje širijo okužbe z novim koronavirusom, kot se je opisovalo v predhodnih mesecih. "Medtem pa otroci, ki so v vrtcih, dokazujejo sorazmerno visoko virusno breme v izločkih dihal. Ne vemo povsem natančno, ali je ta podatek klinično zelo pomemben za širjenje okužb ali pa gre v tem primeru samo za naravni potek bolezni pri otrocih, ki je drugačen kot pri odraslih," je med drugim poudarila infektologinja Logarjeva.

Maske v skupnih prostorih

Kot je še povedala, še vedno velja, da večina otrok koronavirusno bolezen preboleva v blagi obliki in da je hospitalizacija redko potrebna. "Zavedati pa se moramo, da je mogoče, da otrok pri prebolevanju okužbe v blagi obliki to prenese na druge družinske člane," je še dejala Logarjeva.

Priporočilo NIJZ o nošenju mask v skupnih prostorih v šolah

Ob tem je infektologinja poudarila, da je izjemno pomembno, da se v vzgojno-varstvenih institucijah držijo izdanih priporočil. "Otroci naj v šolah nosijo maske v skupnih prostorih. Skrbijo naj za umivanje in razkuževanje rok. Skrbeti je treba tudi za vzdrževanje smiselne distance med otroki in za razkuževanje prostorov," je med drugim še poudarila Logarjeva in hkrati dodala, da nam bo, če bomo sledili priporočilom NIJZ, uspelo obdržati šole odprte.

Brez stroge discipline ne bo šlo

Sicer pa je na današnji novinarski konferenci sodelovala tudi Polonca Truden Dobrin iz NIJZ. Kot je dejala, lahko kot velik uspeh štejemo dejstvo, da so se vsi otroci z današnjim dnem spet vrnili v šolske klopi. Truden Dobrinova je povedala, da so priporočila NIJZ prilagojena slovenskim šolskim razmeram. "Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo preprečiti širjenje okužbe v šolskem okolju," je bila optimistična.

Truden Dobrinova je tako starše kot otroke in zaposlene pozvala k upoštevanju priporočil NIJZ. "Namen priporočil je, da morebitno okužbo v šolah zamejimo na en razred. Pomembno je, da so tako otroci kot zaposleni v šolah disciplinirani pri stikih z učenci iz drugih razredov oziroma pri stikih s sodelavci," je poudarila in dodala, da bo tako mogoče preprečiti, da bi se okužba razširila med najranljivejše skupine.