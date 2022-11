Hud incident v Nobel Bureku v Ljubljani: znorel in razbil steklen pult

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okrepčevalnici Nobel Burek na Slovenski cesti v Ljubljani je v noči na soboto tamkajšnje zaposlene z žaljivkami napadel moški pod vplivom alkohola, nato pa je s pestjo razbil debel steklen pult. Nasilneža so iz lokala ne prav nežno pospremile druge stranke. Videoposnetek dogodka je medtem zaokrožil po družbenih omrežjih.

Incident v ljubljanskem lokalu s hitro prehrano Nobel Burek je za medij N1 potrdil petkov vodja izmene Gaši Hajdari, da so prejeli obravnavo in obravnavajo več sumov kaznivih dejanj, pa so potrdili tudi na Policijski upravi Ljubljana.

Moškega, ki se je verbalno znesel nad zaposlenimi in z roko razbil steklen pult v okrepčevalnici, nato pa so ga na ulico pregnale druge stranke, so policisti lažje poškodovanega našli v bližini lokala. Po besedah zaposlenih, ki jim je grozil, je bil zaradi znašanja nad steklenim pultom močno okrvavljen.

Povod za dogodek je bil glede na pojasnila zaposlenih nezadovoljstvo moškega z naročilom. Po njihovih besedah je bil močno vinjen.