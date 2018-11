Hrvaška in Slovenija dosegli dogovor o skladiščenju radioaktivnega goriva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Temeljni kamen za Nek so položili leta 1974, leto pozneje so stekla gradbena dela. Prva faza poskusnega obratovanja se je začela maja 1981, oktobra tega leta je Nek oddal prve kilovate električne energije v elektroenergetski sistem.

Hrvaška in Slovenija sta se dogovorili o skladiščenju visokoradioaktivnega porabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne v Krškem (Nek), je v pogovoru za reški Novi list povedal vodja hrvaškega zavoda za radiološko in jedrsko varnost Saša Medaković. Odpadki bodo v Krškem ostali do konca obratovanja elektrarne leta 2043.