Gre pes lahko z vami tudi na avtobus?

Pred dvema tednoma se je naš bralec odpravil na izlet v Bohinj. Avtomobil je parkiral na enem od parkirišč in se proti svojemu cilju odpeljal z avtobusom. Ko je na avtobus želela vstopiti tudi družina s svojim ljubljenčkom, srednje velikim psom, ji zaradi štirinožca voznik tega ni dovolil. Bralec se je tako obrnil na nas z vprašanjem, ali s psom res ni dovoljeno uporabljati javnega prometa, kot je to družini dejal voznik manjšega avtobusa.

Ne glede na to, ali je pes majhen ali velik, z vami ne more povsod, zato je pred potjo dobro preveriti, kje ga lahko vzamete s sabo.

V Bohinju se pes lahko pelje z vami, a pod nekaterimi pogoji

V Turizmu Bohinj so nam povedali, da za prevoze niso odgovorni, zato so nam posredovali uradno obvestilo občine. Pri organiziranih prevozih v poletni sezoni so se dogovorili, da so prevozi živali dovoljeni le pod nekaterimi pogoji.

Uporaba javnega prevoza je dovoljena službenim psom policije, vojske, carine, gorske reševalne službe in reševalnih enot civilne zaščite v spremstvu vodnika, a morajo biti na vrvici in morajo imeti nagobčnik.

Uporaba prevoza je dovoljena tudi psom vodnikom za slepe in psom pomočnikom invalidne osebe, za te pse pa nagobčnik ni potreben.

Prevoz je dovoljen manjšim živalim, ki morajo biti v primernih sredstvih za prevoz, tako da ne ogrožajo, ovirajo oziroma motijo drugih potnikov. Nevarnih in strupenih živali ni dovoljeno prevažati. Živali se prav tako ne smejo prosto gibati po sedežu oziroma vozilu in ne smejo onesnaževati vozila.

O prevozu psov Občina Bohinj določa še, da je ta mogoč le, "če potnik psa ali manjšo žival spremlja, prevzame zanje polno odgovornost in jamči, da izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo po veterinarski zakonodaji za tako imenovani nekomercialni premik (vstop na javna mesta in v sredstva javnega prevoza). V primeru prezasedenosti vozila se psi in manjše živali ne smejo prevažati v njem. Nesnažni in mokri psi in manjše živali se ne smejo prevažati. Prevoz živali je brezplačen".

Psa, ki izpolnjuje vse kriterije, lahko v Ljubljani s seboj na avtobus vzamete kadarkoli, razen v konicah, ki trajajo od 6.30 do 9.30 in od 13.00 do 17.00. Foto: Ana Kovač

V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) je prevoz psov dovoljen zunaj prometnih konic in pod pogojem, da je pes čist in zdrav, na vrvici, ima nagobčnik ter dokazilo o cepljenju proti steklini.

"Prevoz drugih malih živali je dovoljen le v kletkah ali na drug primeren način, ki ne moti in ne ovira drugih potnikov, ter ob izpolnjevanju higiensko-sanitarnih predpisov. Prevoz navedenih živali je brezplačen," so zapisali na spletnih straneh LPP.

Tudi mariborski avtobusi so prijazni do psov. Kot so nam povedali, je na njihovih avtobusih prevoz dovoljen policijskim psom, psom gorske reševalne službe ter psom vodnikom za slepe osebe.

Avtobusi Marproma v Mariboru so prav tako prijazni do ljubljenčkov. Foto: STA "Prav tako je mogoč prevoz preostalih manjših živali, torej tudi drugih psov, ti pa morajo biti na povodcu, imeti morajo nagobčnik in znamko o veterinarskem cepljenju. Prevoz psa je mogoč na odgovornost lastnika oziroma vodnika, ta mora poskrbeti, da zaradi tega niso ovirani ali ogroženi drugi uporabniki mestnega potniškega prometa, pa tudi, da to ne onesnažuje vozila. V primeru prezasedenosti avtobusa prevoz psov ni mogoč, razen če gre za pse vodnike za slepe osebe. Plačilo oziroma doplačilo za prevoz psa ni potrebno," so nam odgovorili iz podjetja Marprom, ki v Mariboru skrbi za mestni potniški promet. Enako je na primer tudi v Kranju.

Preden se s štirinožcem odpravite na pot, preverite, ali gre lahko z vami

Ker vsi prevozniki prevoza psov ne dovoljujejo, je dobro, da se o tem pozanimate že ob načrtovanju poti, saj ni nujno, da boste svojega štirinožca lahko vzeli s seboj. Kot so nam povedali uporabniki javnega prometa v obalnih mestih in na primer v Novem mestu, pri njih s psom na avtobus ni mogoče iti, ne glede na to, kako velik je, medtem ko gre lahko pes z nagobčnikom z vami tudi v gondolo, ki vas popelje na Veliko planino, ali v taksi, če to napoveste vnaprej. Izkušnje lastnikov psov so torej zelo različne, ponekod so ljubljenčkom bolj naklonjeni, drugje manj.

"Na obali se v avtobusu ne moreš peljati s psom, tudi če ima nagobčnik in je take velikosti, da ga lahko držiš v naročju, v Ljubljani pa to ni težava ne glede na velikost psa, niti če jih s sabo pelješ več naenkrat," je povedala lastnica več psov.

Psa boste lahko s seboj odpeljali tudi z gondolo na Veliko planino.

Edini pes, ki lahko gre v vse javne prostore brez izjeme, je pes vodnik ali pes pomočnik

Kot določa zakon o zaščiti živali, lahko kadarkoli v vse javne prostore, brez izjeme, torej tudi na vsa vozila javnega prevoza, vstopi pes, ki je vodnik slepe ali slabovidne osebe ali pomočnik invalidne osebe. V primeru, da je osebi s psom vodnikom vstop onemogočen, lahko pokliče tudi policijo, po zapisniku pa lahko tistega, ki vstop onemogoča, doleti od 2.400 do 84 tisoč evrov kazni.

Sabina Dermota, ki je slepa in s svojim Baronom varno hodi naokoli že sedem let, se še vedno sooča z ljudmi, ki tega zakonskega določila ne poznajo. Pred letom dni so ji vstop onemogočili v eni od znanih trgovin s pohištvom. Epilog zgodbe, ki jo je Sabina Dermota z namenom ozaveščanja tudi javno objavila, je bilo opravičilo, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije pa je nato, kot pravi, s podporo trgovca izdala tudi prepotreben Priročnik za uporabnike psov vodnikov in njihove svojce.

Psi vodniki slepih in slabovidnih in psi pomočniki invalidov lahko gredo na vsa javna mesta in v vsa sredstva javnega prevoza. Foto: STA

Ljudje po pojasnilih običajno razumejo

"Včasih mi dolgo časa ni treba nikomur ničesar razlagati, včasih pa se zgodi, da tudi več dni zaporedoma pojasnjujem, da lahko gre pes z mano povsod. Običajno je tako, da v takem primeru prosiš za pogovor s šefa in pojasniš, za kaj gre," pravi Sabina Dermota, ki meni, da bi lahko vsem vzgojenim in čistim psom dovolili vstop v javne prostore.

Kot je povedala, nima veliko zelo slabih izkušenj, saj ljudje po pojasnilih večinoma razumejo, za kaj gre. Po njenem mnenju pa bodo vedno obstajali ljudje, ki bodo v vsakem primeru nasprotovali psom, zato bodo morali biti uporabniki psov vodnikov ali psov pomočnikov, teh je zdaj okoli 30, vedno oboroženi s potrpežljivostjo in biti pripravljeni na razlago.

Za slepega je bolj stresna pot do službe kot osemurno delo v njej

Zgodilo se je tudi, da ji je varnostnik, ki zakona ni poznal, želel preprečiti vstop v stavbo, nato pa je varnostno podjetje, pri katerem je delal, organiziralo predstavitev, v svoji reviji pa so objavili tudi članek na to temo.

"Menim, da je slepemu bolj stresno priti do službe kot tam delati osem ur, saj nikoli ne veš, kaj se ti bo tisti dan zgodilo na poti. Zato je pes zame zelo pomemben. Na poti, ki jo sicer poznam, me vodi mimo nepredvidljivih ovir, ki se lahko pojavijo pred mano. Pokaže mi pot v avtobus, stopi na prvo stopnico in me vodi do sedeža. Vodi me po trgovini in mi na sploh pomaga čisto povsod. Zdaj, ko je z menoj že sedem let, se brez njega znajdem slabše, kot sem se, preden se mi je pridružil. Preprosto si ne predstavljam, da bi kam šla brez njega," pojasnjuje pomembnost svojega Barona.