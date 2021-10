Gradnja tretje razvojne osi že takoj po novem letu. Če ne bo zapletov. #video

Na vidiku Dolenjcev in Belokranjcev se kaže začetek gradnje dolgo in težko pričakovane tretje razvojne osi. Še posebej v poletnih mesecih in tudi sicer so deli Bele krajine skoraj odrezani od osrednje Slovenije. Novo mesto in okolico pa zaradi slabe infrastrukture menda že zapuščajo podjetja, kot na primer Sekop kompresorji, ki je proizvodnjo preselilo na Slovaško. Zato je toliko pomembnejše gradbeno dovoljenje za prvi del južne trase tretje razvoje osi. Na samem začetku trase, ob avtocestnem priključku Novo mesto vzhod, ga je danes predstavil direktor Darsa Valentin Hajdinjak. Poleg njega pa sta infrastrukturni minister ter župan Občine Novo mesto pojasnila, kaj bo nova cestna povezava pomenila za mesto, regijo in vso državo.

Tovornjaki, kolone tovornjakov in tudi osebnih vozil nas sicer vsakodnevno ovirajo in nemalokrat tudi jezijo v prestolnici, na Primorskem, Štajerskem in drugje. A v večjem delu države imamo zgledno urejene avtoceste, ki smo jih večinoma zgradili že pred več kot desetletjem, je v prispevku povedal novinar Planet TV. Župan občine Novo mesto Gregor Macedoni pa je danes opozoril na boleče izjeme.

"Mi smo 25. praznovali dan suverenosti RS in upam si trditi, da je, če nekdo iz Bele krajine lažje pride do prestolnice sosednje države kot do prestolnice svoje države, tudi to vprašanje suverenosti lastne države," je dejal Macedoni.

Slovenijo prepredajo tri osnovne razvojne osi. Od Obale proti Mariboru, od predora Karavanke do Novega mesta. Tretja os, o kateri je govora, pa je razdeljena na dva dela. Severnega med Šentrupertom in Slovenj Gradcem ter južnega od Novega mesta proti Metliki, Črnomlju in naprej. Dars je zdaj končno dobil gradbeno dovoljenje, kar so danes oznanili na njenem začetku, pri avtocestnem priključku Novo mesto vzhod.

"To v resnici pomeni, da se bo kmalu začela gradnja tudi na južnem delu 3. razvojne osi," je dejal direktor Darsa Valentin Hajdinjak.

"Rečem lahko, da gradnje tega odseka, južnega dela 3. razvojne osi, ni več mogoče preprečiti, lahko pa še dodatno zapletemo položaj in podaljšamo te roke, da ne začnemo graditi na začetku prihodnjega leta, ampak pozneje," pa je povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

A zapleti razmer, ponovni, skrbijo tudi druge. Z državnim poroštvom Darsu, ki bo za petkilometrski odsek plačal 102,5 milijona evrov oziroma okoli 120 milijonov evrov, ko prištejemo še DDV, so finančna sredstva bolj ali manj zagotovljena. A zapletlo bi se lahko drugje, spet: "Zato si iskreno želim, da se ne bomo v letu 2021 znova pogovarjali o stvareh, o katerih smo se dogovorili leta 2012. Prav tako ne moremo spremeniti dejstev, kam smo v devetdesetih umestili novomeška priključka in kje smo v sedemdesetih rezervirali prostor za prometnice v tem delu Novega mesta," je ob tem še opozoril Macedoni.

Naložbena vrednost oziroma ocenjena vrednost tega petkilometrskega odseka je 102,5 milijonov evrov, pa je dejal Hajdinjak, ki je prepričan, da jim bo uspelo "pridobiti ponudbe, ki bodo korektne, ki bodo dobre, izvajalca, ki bo delo izvedel v rokih, da bomo na koncu lahko zadovoljni vsi".

Ob splošnem zadovoljstvu bi se gradnja lahko začela v začetku prihodnjega leta. Da bi čim manj motili okolje, okoliške prebivalce in pa tudi promet širše, naj bi ta trajala kar štiri leta. Šele potem bodo verjetno zadovoljni, ne vsi, a vsaj številni.