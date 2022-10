Gospodarski minister Han: Španija in Portugalska sta otoški državi #video

"Španija in Portugalska imata drugačen sistem, glede na to, da sta to državi, ki sta otoški, in nimata sistema, kot ga imajo druge evropske države, ki so v bistvu na celini. One imajo drugo matematiko," je v oddaji Odmevi na TV Slovenija na vprašanje voditelja Luke Svetine, zakaj Slovenija ni sama oblikovala kapice na cene plina in elektrike, kot sta to storili Španija in Portugalska, odgovoril gospodarski minister Matjaž Han in postal nova spletna atrakcija družbenih omrežij.